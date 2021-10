El día que Salma Hayek sospechó de infidelidad por una clase de idiomas

Salma Hayek y François-Henri Pinault llevan 12 años de matrimonio. (Foto: @salmahayek/ Instagram)

Salma Hayek es conocida por su gran trayectoria actoral, no obstante, recientemente volvió a ponerse en boca de todos tras volverse viral una antigua entrevista con Jimmy Falon en la cual la actriz confesó un duro momento cuando creyó que su esposo François Henri Pinault le había sido infiel.

De acuerdo con la veracruzana, tanto ella y su pareja suelen hablar en inglés mientras están en casa, sin embargo, esto no ha sido nada sencillo, pues ambos tienen un acento muy marcado de sus países de origen.

“Bueno decidimos que el inglés es como Suecia -un territorio neutral- así que yo no tengo todo el control, ni él. Por eso hablamos en inglés con un muy mal acento entre nosotros. No sé cómo mi hija habla inglés sin un acento porque en la casa es un desastre”, mencionó Salma en aquel entonces.

Asimismo, ante la pregunta del conductor respecto a si Pinault estaba aprendiendo inglés de ella, la protagonista de Frida mencionó que tanto ella como su hija Valentina constantemente lo molestan por su acento.

“Y nos dijo: ‘¿saben qué, chicas? voy a conseguir un entrenador de dialecto, me voy a deshacer de este acento antes que tú, quién llevas viviendo en EEUU por 16, 17 años’ refiriéndose a mí”, recordó la actriz.

A pesar de todo, en 2009 se casaron primero por la vía legal y posteriormente llevaron a cabo la boda religiosa. (Foto: @salmahayek/ Instagram)

Pero aún con la advertencia, Hayek señaló que después de ese momento, su esposo ya no volvió a tocar el tema, por lo que consideró que había quedado en el olvido. Hasta que sucedió lo siguiente:

Hace unos días, estoy mensajeándome con alguien, veo su teléfono y está este mensaje: “Hola soy Elena, si quieres mejorar tu inglés tienes que practicar, ¿quieres practicar ahora? Jimmy, soy mexicana... tú sabes, eso no es nada bueno

Ante esta situación, la artista se molestó de gran manera, pero prefirió no decir nada porque “la mujer era quién lo había buscado y no él”. Pocas horas después, cuando toda la familia estaba comiendo, no pudo más y decidió confrontar directamente a su pareja, para decirle: “¿¡Quién demonios es Elena!?”.

Después de la sorpresiva interrogante, Henri Pinault se preocupó y comenzó a explicarle a Salma que él no sabía de quién estaba hablando. Por lo que su esposa arremetió para señalarle que le dijera a “Elena” que no necesitaba clases de inglés porque ella podía enseñarle. A lo que su esposo respondió:

“¿Te refieres a Elsa?” y se empieza a reír y me dice: “es una aplicación como Siri”.

Entre las risas de Jimmy y del público, Hayek aseveró por última vez: “Su nombre es Elsa, pero no la descarguen porque su francés sigue con su acento fuerte, así que Elsa no funciona”.

Cabe recordar que la veracruzana Salma Hayek fue una de las primeras mujeres en demostrar el talento latinoamericano en Hollywood, con una capacidad actoral comparada con Dolores del Río.

La pareja se casó en 2009 y tienen una hija llamada Valentina. (Foto: @salmahayek/ Instagram)

Salma fue relacionada de una forma romántica con personalidades como Edward Norton, Ben Affleck y Edward Atteron, pero el verdadero amor llegaría a la vida de la también modelo de la forma menos esperada: en medio de una sala de arte.

En abril del 2006, Salma Hayek fue la invitada de honor para inaugurar el imponente Palacio Grassi en Venecia, Italia. Este hermoso edificio de mármol blanco situado a las orillas del canal de Venecia fue adquirido por la familia Pinault ese mismo año, y el evento era para presentar la hermosa colección de arte por su nuevo dueño: el empresario millonario François Pinault.

Según ha contado Salma, el flechazo fue instantáneo y en una dramática historia de separaciones, reencuentros, supuestas infidelidades. La pareja se casó en 2009 y tienen una hija llamada Valentina.

SEGUIR LEYENDO