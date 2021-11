Karla Panini acusó a familia de Karla Luna de pagar ataques en su contra

Karla Panini dejó en claro que el odio en su contra sí está afectando a sus hijos (IG: malinfluencersmx)

Karla Panini nuevamente está en el ojo público después de que la ex Lavandera declarara en su cuenta oficial de Instagram que la familia de la fallecida Karla Luna está pagando por haters en su contra. La influencer considera que no es casualidad que a más de 7 años de iniciar su relación con Américo Garza siga recibiendo tanto odio de manera permanente por la sociedad mexicana.

Karla transmitió en vivo su entrevista para Gente Regia. Ahí la comediante decidió iniciar la ronda de preguntas para hablar sobre la violencia cibernética que reciben sus hijos Isabella Garza Panini y César Gabriel Burgos Panini:

“Exhibieron a mi hijo, exhibieron a mi bebé, están en grupos de pederastas, muchas cosas más igual de horribles que supuestamente a raíz de una buena causa pues están dañando a otros. Esa familia entre comillas defiende a dos niñas, que no hay nada que defenderles porque están, bendito sea Dios, perfectamente bien tanto física como mental o como espiritualmente, pero a la vez atacan a dos niños y más: dónde está la congruencia ahí de su movimiento porque realmente promueven odio-”, expresó.

Karla aseguró que los 4 menores de edad se encuentran "perfectamente bien en todos los sentidos" (Foto: Instagram/@kpaninimx)

Durante su extensa charla, Karla Panini acusó a la familia de Karla Luna de también tener una “secta”, la cual se dedica a generar contenido de odio contra ella, Américo Garza y sus hijos, a quienes utilizan en “memes de pornografía infantil” en grupos de Facebook, Telegram y otras redes sociales. Ante esta situación la influencer también comentó que ya tiene identificados todos los sitios y algunos usuarios por lo que va a proceder de manera legal.

“Tenemos que evidenciar lo que hace esa familia, hace memes de niños, no solo los haters. Eso es lo que les debe de importar”, indicó.

A Karla Panini le tiene sin cuidado si “todo México la odia” Foto: Facebook/Soy Karla Panini

Sin embargo a Karla Panini le tiene sin cuidado si “todo México la odia”, pues es una situación que ya no le quita el sueño ni le arruina su felicidad. Al menos eso fue lo que sentenció durante la transmisión ya que aseguró que desde que inició el escándalo su vida ya ha estado tan expuesta al tema que ya aprendió a lidiar con todo y no darle ningún tipo de importancia.

“A mí no me importa que vayan y digan que me odien […] Si todo México me odia, pues ni modo, no crean que no duermo, y no crean que no como, y no crean que no vivo feliz, y no crean que no hago mi vida, mi vida está exactamente igual”, comentó la comediante.

Panini aseguró que lo vivido con Luna se "lo lleva en el corazón y no tiene porque compartírselo a nadie" (IG: karlalunatv/ malinfluencersmx)

Karla Panini aseguró una vez más que no tiene nada que aclarar de lo que aconteció entre las dos Lavanderas y Américo Garza ya que es una situación que tiene muy desgastada la vida de ambos y sobre todo la imagen de su ex compañera. También agregó que jamás hablaría de Karla Luna ya que ella no se encuentra “viva para defenderse” y eso sería una situación que si la colocaría como una “persona baja”.

“Lo vuelvo a repetir, no tengo porqué aclarar nada de lo vivido con la señora Karla Luna, lo que yo viví con ella es un tema que en su momento hable con Karla. Me lo llevo en el corazón y no tengo porque compartírselo a nadie, absolutamente a nadie. Si yo arreglé lo que yo viví con ella es mi asunto, así que hasta ahí lo dejo y hasta ahí lo dejaré ¿por qué?, porque ella ya no está. Todo lo que yo diga será manejado o será visto con ventaja así que hasta ahí lo voy a dejar, se quede la historia como se quede”, finalizó la influencer.

