“Le hicieron brujería”: hermana de Karla Luna culpó a Karla Panini por la muerte de la comediante

El próximo 28 de septiembre se cumplen cuatro años del fallecimiento de Karla Luna (Foto: Instagram/@karlalunatv)

Karla Luna habría cumplido este 25 de septiembre 42 años, por ello en redes sociales se han recuperado y se volvieron tendencia las recientes acusaciones que hizo su hermana Erika Luna contra Karla Panini, quien fue amiga de la actriz y es ahora madrastra de sus hijas menores.

Luna falleció el 28 de septiembre de 2017 a causa del cáncer que le fue diagnosticado desde 2012 y aunque hayan pasado casi diez años de su muerte, el público la sigue recordando debido a que han surgido diversas teorías acerca de cómo pasó sus últimos días.

La hermana de la comediante, Erika Luna, ayer utilizó su cuenta en TikTok, kikalunam, para exponer el extraño comportamiento que supuestamente habría tenido quien fue amiga y compañera de Luna, Karla Panini, desde 2012.

Erika Luna compartió a través de varios videos en TikTok lo que vivió junto a su hermana antes de su muerte (Foto: Instagram/@kikalunam)

“Story time de por qué digo que a mi hermana Karla Luna le hicieron brujería y por tal hecho murió. Me ha costado mucho recordar y me duele mucho que estuvimos cegados y hasta ahora vemos cosas que antes no, lamentablemente, es demasiado tarde”, comenzó su relato Erika.

Supuestamente, todo habría comenzado cuando en uno de los primeros hospitales en donde fue atendida Luna, su enfermera encontró una muñeca envuelta en mecate, algo a lo que nadie le puso atención, mas que la de la limpieza que les pidió no lo tocaran.

Lo siguiente habría sido que constantemente las hijas de Karla y Américo Garza, su esposo, tenían problemas al dormir debido a que por las noches escuchaban sonidos extraños provenientes del clóset. Pese a que Luna no les creyó, las niñeras de las menores lo habrían confirmado.

Fue diagnosticada en 2012 con cáncer, en medio del ascenso de su carrera como comediante (Foto: Instagram/@karlalunatv)

Finalmente, Erika habló de un video que recientemente se hizo viral, en que Karla compartió que estaba tomando un brebaje que su “comadre”, Panini, le había entregado, mismo que una de sus tías le había preparado y con el cual podría ayudarla a combatir el cáncer.

Según dijo Erika, Panini casi obligaba a su compañera a beber esta sustancia que habría contenido sábila, miel y mezcal, según dijo Luna cuando lo mostró a sus seguidores.

Erika aseguró que ella fue testigo de los numerosos acontecimientos extraños que sufrió su hermana ya que fue parte del staff de Las Lavanderas y en todo momento acompañó a las dos Karlas, incluso se dedicó a la salud de Luna cuando su cáncer empeoró.

Karla Panini fue criticada por decirse madre de los hijos de Karla Luna y poner marca de agua en sus fotos (Foto: Instagram/@kpaninimx)

No es la primera vez que Panini se ve envuelta en una polémica, pues además de que fue muy criticada por haber contraído matrimonio con Américo Garza, quien le fue infiel a Luna desde 2014.

Y es que el pasado julio Karla Panini decidió felicitar a través de su cuenta de Instagram a una de las hijas mayores de Luna, pero en su publicación dio a entender que aunque ella no es su madre biológica, sí la considera su primogénita por el cariño y los momentos que han compartido a lo largo de estos cinco años en los que han vivido juntas.

“Te amo Sara; naciste en mi corazón de madre y eso es lo más maravilloso que Dios me pudo regalar. Eres uno de mis más grandes regalos y a la vez uno de mis más grandes retos. Eres una de las 4 razones que hacen que diga NO cuando siento rendirme. (...) Estaré para ti siempre mi amor! En cada etapa y en cada paso que des en esta vida”, escribió la actriz.

Esta acción fue cuestionada por los internautas ya que llegaron a señalar que esto lo hacía con intención de llamar la atención a partir de los hijos de Karla Luna.

