Andrés García reveló el nombre de la actriz que lo cambió por su hijo Leonardo

El actor confesó que una famosa actriz prefirió salir con su hijo Fotos: Instagram @andresgarciatvoficial / @leonardogarciaof

Después de la gran polémica que causó Andrés García al hablar por primera vez del romance que mantuvo con Anel Noreña, antes de que ella se casara con el cantante José José, el actor ahora confesó que una famosa actriz prefirió salir con su hijo Leonardo García que con él.

En una nueva conversación, como las que tiene frecuentemente con sus seguidores de redes sociales, Andrés García recordó lo impactado que quedó con la actriz Joana Benedek a quien cortejó en el pasado al grado de invitarla a salir de en más de una ocasión.

El actor de cine y televisión pensó que era buena idea invitar a su nueva conquista a una comida a la cual también asistió su hijo Leonardo García. El resultado claramente no fue favorable. La belleza de la actriz rumana impactó tanto al padre como al hijo; Joana Benedek solo quedó enamorada de la belleza de Leonardo.

"Yo creía que era una marciana" mencionó García sobre Benedek Fotos: Instagram @joana_benedek / @andresgarciatvoficial

“Cuando yo vi a Joana Benedek en persona no lo podía creer, yo creía que era una marciana, dije: ‘Esta mujer tan hermosa ¿de dónde es?’, porque de verdad que es una belleza perfecta, era impresionante, y además simpática, muy agradable, pero yo no dejaba de mirarla porque no podía creer una mujer con tanto encanto y con tanta belleza”, contó.

El día de la comida entre el Andrés Garcia, Joana Benedek y Leonardo García se concretó pero a pesar de los encantos del actor de melodramas como El Cuerpo del Deseo o Mi Nombre es Coraje no fue suficiente para la actriz que también ha realizado proyectos muy importantes como La Fea Más Bella o Hasta Que El Dinero Nos Separe. Leonardo que a diferencia de su padre ha trabajado en menos producciones para Televisa sería “el ganador”, aunque Andrés asegurara que fue por una razón:

Andrés considera que fue su edad lo que afectó en el pensamiento de la actriz Fotos: Instagram @joana_benedek / @leonardogarciaof

“Obviamente pues yo quise con ella, ya sabes cómo es la jugada, pero ¿Qué creen? No se me hizo, la invité a comer, invité a comer a mi hijo Leonardo y ¿Qué crees? Le gustó más Leonardo, o sería porque estaba más joven ¿Verdad?, pero el asunto es que esa me la ganó Leonardo, bueno, pues ni modo, bien ganada. Espero que me caiga otra marciana tipo Joana Benedek”, contó bromenando el actor.

El actor no mencionó más detalles sobre la relación que pudo entablar su hijo con la actriz, sin embargo se mostró conforme porque la actriz aceptó salir a comer con él y nunca le hizo el feo a pesar de la incómoda situación que vivieron cuando le confesó que prefería a su hijo Leonardo. Joana Benedek no regresó al mundo de las telenovelas después de su aparición como Yolanda Rivapalacio en la producción Dos Hogares que protagonizaron Anahí y Carlos Ponce.

Andrés García recordó con gran cariño a Laura León (Foto: Cuartoscuro)

Andrés García aprovechó la misma conversación para hablar de la relación amorosa que tuvo también con Laura León a quien recordó con cariño, admiración y mucho amor. Además explicó que “La Tesorito” viajaba hasta su domicilio para visitarlo y poder concretar sus encuentros amorosos sin que la prensa o terceros los captaran.

“Laura León es una verdadera belleza erótica, es una mujer preciosa y sí, si tuvimos, lo puedo decir porque lo supo todo México, inclusive aquí mismo en mi playa, nos veíamos y aquí me venía a visitar de vez en cuando Laurita, así ni los medios, ni los chismosos, ni cualquier persona que quisiera hacer dinero con el chisme o las fotografías nos podía ver. Por cierto a mi Resorito no le afectan los años porque sigue estando preciosa, siempre la voy a querer mucho”, dijo el actor.

SEGUIR LEYENDO: