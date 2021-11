“Prefiero hacer ejercicio a una lipo”: Tania Rincón habló sobre sus cambios físicos tras dar a luz

La conductora se mostró contenta con su cuerpo (Foto: Instagram/@taniarin)

A principios de 2021, Tania Rincón presentó a la pequeña Amelia, su hija, a través de una emotiva publicación en redes sociales. No obstante, a casi un año del nacimiento de la bebé, la conductora reveló como ha sido esta etapa de la maternidad para ella y los cambios que su cuerpo ha experimentado.

“Esta vez, con el embarazo de Amelia, sí me salieron manchas, pero cuando nació, a los pocos días se me quitaron; en cuanto a la estrías, te cuento que en mi primer embarazo yo ya tenía en las caderas y ahora con Amelia me imaginé que sería peor, pero no, mi cuerpo ha sido muy agradecido. Te podría decir que salí ilesa de las estrías en la panza, pero en la cadera tengo un montón no me da pena decirlo”, expresó la artista para TVyNovelas.

Además, puntualizó que no le incomodaban sus estrías, pues son un símbolo de la madurez y remarcó la importancia de aprender a querer cada marca o cicatriz del cuerpo.

Es justamente la aceptación, después de tener a Amelia me ha costado mucho bajar el abdomen, porque ya se estiró dos veces. Hay gorditos que me ha costado desaparecer, pero casi casi los presumo porque me dan mucho orgullo. Al final, fui mamá y eso me tiene super orgullosa. Prefiero quemar grasa con el ejercicio y la alimentación, que someterme a una lipo.

En este sentido, Rincón ahondó en que era importante para ella el proceso y los méritos de ser disciplinada en el ejercicio, ya que de esa forma, los resultados eran muy gratificantes.

La conductora remarcó que actualmente come saludable, pero no reniega de los postres (Foto: Instagram/@tanirin)

“No estoy en contra de las que prefieren los procedimientos estéticos, pero lo que me hace feliz es echarle ganas y sentirme bien por mí misma”, dijo.

La conductora remarcó que actualmente come saludable, pero no reniega de los postres, las galletas y el helado con chocolate.

“Desde que me dieron de alta en este segundo embarazo, me incorporé al ejercicio paulatinamente porque no traes las mismas fuerzas. Los primeros meses me cuidé mucho en la alimentación por el tema de la lactancia; ahorita prácticamente ya como de todo, me doy mis gustos”, señaló.

Tania Rincón contó que durante el embarazo se mantuvo ejercitándose, incluso pocos días antes de dar a luz. Esa situación, la ayudó a dilatar y que la labor de parto no fuera tan extenuante.

la conductora reveló como ha sido esta etapa de la maternidad para ella (Foto: Instagram/@taniarin)

La llegada de Amelia

“Bienvenida Amelia nos haces inmensamente felices. Estamos desbordados de amor por tu llegada” escribió Tania junto a una fotografía de la recién nacida envuelta en una cobija color rosa a finales de enero pasado. Daniel Pérez, esposo de la ex conductora de Venga la Alegría, replicó el mismo mensaje.

A la fotografía de la recién nacida reaccionaron una serie de figuras de la televisión y colegas de la conductora de diversos proyectos deportivos: “¡Bienvenida Amelia preciosa!”, escribió la presentadora y cantante, Cynthia Rodríguez; “Que hermosaaaaa, igual que la mamá... bendiciones mi Taniarin”, expresó la también conductora de Tv Azteca, Kristal Silva.

Los conductores del programa de Hoy también se sumaron a las reacciones de emoción y ternura mientras transmitían el programa de esta mañana y enviaron felicitaciones a la también conductora de Guerreros 2020.

SEGUIR LEYENDO