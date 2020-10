“Yo voy a donde me llamen”: Tania Rincón respondió si dejará Televisa por otra empresa

Tania Rincón cambió de TV Azteca a Televisa y tiene libertad para trabajar con otras empresas

Sin tener por ahora un proyecto fijo en Televisa, la presentadora Tania Rincón no descartó que vaya a hacer trabajos para otra empresa y explico que tampoco está terminada su relación con dicha televisora.

En una entrevista para el periodista Eden Dorantes, que puede verse en su canal de YouTube, Rincón habló sobre el éxito que tuvo el programa Guerreros 2020, producido por Magda Rodríguez, del que fue parte.

“Ya veníamos cansados que veíamos demasiadas series, cosas ya grabadas y fue divertido y refrescante para la pantalla tener cosas en vivo y tener un reality de competencia en vivo. Creo que la gente se quedó fascinada, tuvimos una gran respuesta no solo en redes sociales sino también en rating, así que estoy feliz de pertenecer a un proyecto exitoso como Guerreros”.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de realizar una segunda temporada del programa, Rincón respondió: “ Todo parece indicar que sí, (pero) en la televisión nunca puedes decir que sí hasta que no estés al aire y no tengas ya un rato, claro que nos encantaría a todos como equipo, pero vamos a ver qué pasa”.

En "Guerreros 2020" dio a conocer su embarazo (IG: guerreros2020mx)

Entonces surgió la duda de si seguirá trabajando con Televisa o tiene la libertad para hacer proyectos con otras empresas.

“Ahorita acabo de terminar un proyecto para Discovery Home & Health, prácticamente yo voy a donde me llamen, como que donde me den trabajo ahí estoy, creo que es una manera más sana de estar trabajando y de ir a donde hay trabajo”.

Rincón expresó que si bien no hay un compromiso con Televisa en este momento, si surge algún proyecto con esa empresa y tiene el tiempo para hacerlo, lo realizará.

Tania Rincón está abierta a ofertas laborales de cualquier empresa

Llegada a Televisa

Fue en marzo de este año cuando Tania Rincón anunció su llegada a Televisa después de una larga trayectoria en TV Azteca, la competencia.

“Es una telenovela de la vida real que sucede a diario, donde los conflictos, las situaciones, el amor y desamor, lo veremos en pantalla con un solo objetivo: ganar”, comentó en aquel momento sobre su próximo programa.

Sin embargo, la noticia no cayó del todo bien entre algunos de sus seguidores, quienes consideraron que estaba traicionando a la empresa donde se dio a conocer.

(Foto: Instagram)

Y es que fue en 2008 que debutó en las filas de Azteca, gracias al programa Top Ten y en 2011 ingresó al matutino Venga la alegría, en donde permaneció hasta 2019. “La Isla”, en 2013; “Baila si puedes”, en 2015, y “La isla: temporada de ex participantes”, en 2016 fueron otros de sus proyectos con esa empresa.

Así que la noticia de su cambio de televisora generó comentarios adversos en sus redes sociales. “Es que hay que comer, ¿verdad, Tania? Jaja, pues qué pensaban”, “Al rato la sacan de Televisa como lo hicieron con Atala (Sarmiento) y Rocío (Sánchez Azuara)”, se leía entre algunos de los ácidos mensajes que recibió por su nueva etapa profesional en Televisa.

“Qué triste verte ahí”, “Por qué a Televisa si tú eres la estrella de TV Azteca. Traidora”, “Los traicioneros nomás no. No veo Televisa, mucho menos los voy a ver a ellos. Ahí está el karma”, “Mmm, mal muy mal que sea en Televisa. Televisa va de pique. Mal muy mal”, “No, Tania en Televisa te van a echar a perder como lo hacen con todos, qué tristeza me da, yo era tu fan”, “Juraste no irte a la competencia, eso es traición”, “Pues mejor en Televisa a que esté desperdiciada en Azteca por tener a Laura G”, decían otros mensajes.

