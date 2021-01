¡Bienvenida, Amelia!: Tania Rincón compartió el nacimiento de su hija

Tania Rincón vía Instagram (@taniarin)

La conductora de televisión, Tania Rincón, presentó a su bebé a través de una emotiva publicación en redes sociales la mañana de este viernes. La mexicana se convirtió en madre por segunda ocasión.

“Bienvenida Amelia nos haces inmensamente felices. Estamos desbordados de amor por tu llegada” escribió Tania junto a una fotografía de la recién nacida envuelta en una cobija color rosa. Daniel Pérez, esposo de la ex conductora de Venga la Alegría, replicó el mismo mensaje.

Hasta el momento, ni la originaria de La Piedad, Michoacán ni su marido han ofrecido más detalles sobre el nacimiento de la hermana de Patricio, el primer hijo de la pareja.

A la fotografía de la recién nacida reaccionaron una serie de figuras de la televisión y colegas de la conductora de diversos proyectos deportivos: “¡Bienvenida Amelia preciosa!”, escribió la presentadora y cantante, Cynthia Rodríguez; “Que hermosaaaaa, igual que la mamá... bendiciones mi Taniarin”, expresó la también conductora de Tv Azteca, Kristal Silva.

Los conductores del programa de Hoy también se sumaron a las reacciones de emoción y ternura mientras transmitían el programa de esta mañana y enviaron felicitaciones a la también conductora de Guerreros 2020.

Durante esta semana, la familia de Tania ya se encontraba preparándose para recibir a la nueva integrante e incluso compartieron una serie de retratos familiares: “Estamos en la semana 38 con 4 días, yo digo que Amelia nace el 25 de enero, ¿ustedes? ¡Ya la quiero abrazar y dar muchos besos!”, escribió Daniel junto a una fotografía de Tania enseñando el vientre y cargando a su primogénito.

Por otra parte, Tania documentó todo el embarazo y compartió una serie de reflexiones sobre su experiencia en esta última etapa mientras decoraba el cuarto de su hija: “Las que han estado embarazadas sabrán que las últimas semanas son una gozada, jaja no es cierto, no lo son, son complicadas. Te sientes pesada, agitada, duermes poco y demás. Así que ha sido realmente terapéutico estar arreglando y decorando el cuarto de Amelia. Me genera muchísima ilusión doblar su ropita, acomodar la cuna, poner plantas y decorarlo pensando que muy pronto estará aquí para disfrutarlo”.

Fue en julio del año pasado cuando Tania sorprendió al anunciar su segundo embarazo a través de la cuenta de Instagram de Guerreros 2020: “Soy yo la afortunada. Estoy muy feliz de poderles compartir que estoy embarazada, ya sé que es y se los voy a contar mañana para que no se lo pierdan”, explicó la conductora.

“Estoy más que feliz de tener esta bendición, esta luz, seguimos en esta contingencia y pensamos que hay puras noticias malas, pero para mí y para mi familia esta noticia nos llena de emoción”, agregó.

Meses después, en octubre, la presentadora de televisión apareció como conductora invitada del programa matutino Hoy y celebró su baby shower durante la emisión de un muy divertido programa especial, que tuvo el embarazo y la maternidad como eje principal.

Aún no está claro cuál es el rumbo laboral de la conductora en las televisoras mexicanas ni si se integrará a una segunda temporada de Guerreros; sin embargo, en una entrevista concedida al periodista Eden Dorantes hace un par de meses, no descartó esta posibilidad.

“Todo parece indicar que sí (pero) en la televisión nunca puedes decir que sí hasta que no estás al aire y ya no tengas ya un rato, claro que nos encantaría a todos como equipo, pero vamos a ver”.

