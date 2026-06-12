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El Pacto Histórico salió en defensa de Agmeth Escaf tras suspensión de la Procuraduría: “La voluntad popular debe respetarse”

La bancada expresó su respaldo al representante de la Cámara y pidió garantías para el debido proceso después de que el ente de control anunciara una investigación contra el congresista

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El Pacto Histórico expresó respaldo al representante Agmeth Escaf luego de que la Procuraduría ordenara su suspensión provisional - crédito Agmeth Escaf﻿/Facebook

La suspensión provisional del representante a la Cámara Agmeth Escaf abrió un nuevo capítulo de tensión política en medio de la campaña presidencial. Mientras la Procuraduría General de la Nación avanza en una investigación disciplinaria contra el congresista, el Pacto Histórico salió a respaldar a uno de sus integrantes y cuestionó los efectos que la medida puede tener sobre la representación política obtenida en las urnas.

El pronunciamiento de la colectividad llegó pocas horas después de que se conociera la decisión del organismo de control, que ordenó apartar temporalmente a Escaf de su curul mientras se desarrolla el proceso relacionado con declaraciones dirigidas al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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La controversia adquirió relevancia nacional debido al momento en que se produce, pues la medida disciplinaria se conoció cuando el país atraviesa la recta final de la campaña hacia la segunda vuelta presidencial, una circunstancia que llevó al Pacto Histórico —que tiene a su aspirante Iván Cepeda en la contienda— a plantear inquietudes sobre las consecuencias en el escenario democrático.

La Procuraduría General de la Nación investiga presuntas irregularidades contractuales en Matanza, Santander - crédito Procuraduría General de la Nación
Procuraduría ordenó la suspensión provisional de Agmeth Escaf mientras avanza una investigación disciplinaria en su contra - crédito Procuraduría General de la Nación

En una primera reacción, la colectividad aseguró que el caso trasciende la situación particular del representante a la Cámara. A través de la red social X afirmó que “en plena coyuntura política, suspender provisionalmente a un congresista elegido por voto popular no es un hecho menor: toca el corazón de la representación democrática”.

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Pacto Histórico insiste en las garantías democráticas

El mensaje continuó con una defensa de las garantías institucionales y del derecho a la representación política: “Respetamos las instituciones, pero exigimos garantías, debido proceso y respeto a la voluntad popular. Agmeth Escaf no está solo”.

Junto a ese pronunciamiento, la bancada del Gobierno nacional divulgó un comunicado más amplio en el que expuso las razones de su respaldo al congresista: “La bancada del Pacto Histórico expresa su total solidaridad con el representante a la Cámara Agmeth Escaf y manifiesta su profunda preocupación por la decisión de suspenderlo provisionalmente de su cargo en medio de una de las coyunturas políticas más trascendentales para la democracia colombiana”.

Pacto Histórico sale al choque tras suspensión de Agmeth Escaf por parte de la Procuraduría - crédito @PactoCol/X
Pacto Histórico sale al choque tras suspensión de Agmeth Escaf por parte de la Procuraduría - crédito @PactoCol/X

La colectividad insistió en que la representación obtenida en las urnas constituye un elemento esencial del sistema democrático y sostuvo que cualquier limitación a ese ejercicio debe estar acompañada por garantías constitucionales.

En esa línea, el comunicado afirmó que “los millones de colombianos que eligieron nuestra bancada no pueden ser ignorados ni silenciados”.

“Respetamos las instituciones y los procedimientos establecidos por la ley. Sin embargo, considerando que resulta preocupante que, en plena campaña presidencial y antes de existir una decisión de fondo, se adopte una medida que aparta temporalmente del Congreso a un representante elegido por el voto ciudadano”, sostuvo la organización en el documento.

- crédito Joel González/Presidencia
El Pacto Histórico señaló que la representación obtenida mediante el voto ciudadano debe contar con protección y garantías dentro del sistema democrático - crédito Joel González/Presidencia

La bancada vinculó su pronunciamiento con una defensa más amplia de la participación política y del debate democrático. Según el escrito, la discusión pública debe desarrollarse mediante argumentos y espacios de deliberación, con garantías para todas las corrientes ideológicas presentes en el país.

“La democracia se fortalece con más debate, más participación y más garantías para todas las voces”, señaló el documento. A partir de esa premisa, el movimiento hizo un llamado a preservar el debido proceso y a garantizar condiciones que permitan el ejercicio de los derechos políticos.

La bancada oficialista pide respeto por el debido proceso

“El representante Agmeth Escaf tendrá la oportunidad de ejercer plenamente su defensa y estamos seguros de que los mecanismos jurídicos previstos por el ordenamiento permitirán esclarecer los hechos con imparcialidad y apego a la Constitución”, indicó la bancada.

El pronunciamiento concluyó con una reflexión sobre el significado político que el Pacto Histórico atribuye a la suspensión. Según la colectividad, la discusión no se limita a la situación individual del representante, sino que involucra aspectos relacionados con la participación de sectores políticos dentro del sistema democrático.

A través de un comunicado, la bancada del Pacto Histórico manifestó solidaridad con Agmeth Escaf y pidió respeto por las garantías democráticas - crédito @PactoCol/X
A través de un comunicado, la bancada del Pacto Histórico manifestó solidaridad con Agmeth Escaf y pidió respeto por las garantías democráticas - crédito @PactoCol/X

“Hoy no está en discusión únicamente la situación de un congresista. Está en discusión la necesidad de preservar un ambiente democrático donde las diferencias políticas se tramiten privilegiando la palabra, los argumentos y la participación ciudadana”, afirmó el comunicado.

La declaración cerró con una reafirmación de respaldo al representante a la Cámara y con una defensa de la representación política obtenida por la colectividad: “La bancada del Pacto Histórico reafirma su respaldo a Agmeth Escaf, su compromiso con la democracia y su defensa permanente de las garantías políticas para todos los sectores del país. La voluntad popular debe respetarse”.

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