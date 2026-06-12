Colombia

Estos son los destinos favoritos de los colombianos para las vacaciones de mitad de año: el sol y la playa siguen marcando las preferencias

Un sondeo de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo muestra que una parte significativa compra paquetes con entre un mes y dos meses de margen, lo que sostiene la facturación frente a 2025

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Cartagena se llevó la delantera como el destino favorito de las vacaciones de mitad de años, según Anato - crédito Colprensa
Cartagena se llevó la delantera como el destino favorito de las vacaciones de mitad de años, según Anato - crédito Colprensa

Los viajeros colombianos que viajarán en las vacaciones de mitad de año se dieron prisa para escoger un destino, alistar maletas y hacer sus reservas de tiquetes y hoteles con una antelación más amplia.

De acuerdo con un informe divulgado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), a través de un sondeo realizado entre agencias afiliadas, se supo que el 41,6% de las empresas reportó reservas hechas entre 31 y 60 días antes del viaje, y un 16,9% indicó que sus clientes adquirieron planes con más de dos meses de antelación.

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De acuerdo con la presidenta ejecutiva de la asociación turística, Paula Cortés Calle, “esta dinámica ha contribuido a mantener un comportamiento estable en las ventas de las Agencias de Viajes durante este periodo vacacional, con niveles similares a los registrados en la misma temporada del año anterior”.

Un tubo blanco de protector solar con tapa azul está sobre una toalla color crema. Al fondo, el mar con olas, montañas en la distancia y un cielo azul claro.
El sol y la playa siguen siendo el mejor atractivo para los viajeros colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De hecho, el informe señaló que, con algunas excepciones, las ventas del sector aún se mantienen estables con respecto al mismo periodo de 2025.

El estudio informó que el 20,8% de las agencias encuestadas mantuvo sus ventas estables, otro 20,8% experimentó una disminución entre el 1% y el 10%, mientras que el 14,3% reportó un crecimiento de entre el 11% y el 20%. Un 9,1% de las agencias aseguró que sus ventas aumentaron en más del 20%.

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La encuesta identificó factores que han incidido en la reducción de ventas en algunas agencias: el 38,2% atribuyó la caída a la inseguridad o percepción negativa sobre ciertos destinos, mientras que el 20,6% lo relacionó con la situación económica del país y el 11,8% a una menor demanda de viajes.

Estos fueron los destinos preferidos de los colombianos

En cuanto a los puntos turísticos favoritos para la temporada, Cartagena de Indias se llevó la delantera en las preferencias nacionales con el 22,8% de las reservas, seguida de San Andrés (17,1%), Santa Marta (13,5%), Eje Cafetero (11,9%) y Medellín (10,4%).

En cuanto al panorama internacional, República Dominicana se adueñó de un buen porcentaje de reservas, con Punta Cana liderando la lista con el 18,3%, seguida de Europa (12,8%), Estados Unidos (10,4%), México (6,1%), Cancún (4,9%) y Panamá (4,3%).

Punta Cana es el destino favorito de los colombianos en el exterior para Semana Santa 2026 - crédito Turismo de la República Dominicana/página web oficial
Punta Cana fue el destino favorito de los colombianos en el exterior para Semana Santa 2026 y lo será para vacaciones de mitad de año - crédito Turismo de la República Dominicana/página web oficial

De acuerdo con Anato, estas tendencias muestran que los colombianos prefieren vacaciones en sitios en los que predominan el sol, la playa y una sensación de seguridad para los turistas durante su estadía.

La fiebre mundialista también marcó pauta en la salida de colombianos al exterior

La afición por la selección Colombia y su clasificación al Mundial 2026 también fue determinante en el crecimiento sin precedentes en los viajes hacia los destinos en los que se desplegará la agenda del evento futbolístico más importante del planeta.

Las reservas realizadas por colombianos para asistir al torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya duplicaron las cifras registradas durante la edición de Qatar 2022, según reportes de agencias de viaje.

Una maleta gris decorada con pegatinas de banderas de países y un llavero del trofeo Mundial, en un aeropuerto con taxis amarillos al fondo
Los colombianos también decidieron salir a los destinos del Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El fenómeno fue especialmente notorio en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira, que lideraron el número de viajeros que han asegurado su presencia en los estadios.

Actualmente, la mayoría de las reservas corresponde a viajes en grupo: el 70,8% de los aficionados viajará acompañado, mientras que los planes individuales representan una minoría.

El informe elaborado por Viajes Falabella reveló que las preferencias varían según la sede. Guadalajara destaca entre las parejas, mientras que Ciudad de México y Miami concentran más reservas grupales. El gasto promedio estimado por viajero colombiano se sit en 1.596 dólares —más de 5,6 millones de pesos—, aunque el valor final depende del destino, el tipo de alojamiento y la anticipación de la compra.

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