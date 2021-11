De Isela Vega a Angélica María: quiénes han sido los amores de Alberto Vázquez

El cantante y actor ha tenido diferentes relaciones sentimentales (Foto: Cuartoscuro - @albertovazquezofic / IG)

Alberto Vázquez de 81 años de edad es reconocido por su música y por su actuación en televisión pero también ha causado revuelo a través de los años por las distintas parejas sentimentales y matrimonios que tuvo.

Desde adolescente gozó de fama, dinero y popularidad, sus romances fueron motivo de cientos de críticas e incluso uno de sus matrimonios fue la causa para que pisara la cárcel. Hijos no reconocidos le aparecieron a lo largo del tiempo.

El famoso conocido por la época dorada del Rock and Roll mexicano se casó por primera vez a sus 16 años con una mujer llamada Marcela que tenía 30 años, misma a la que le mintió sobre su edad y le hizo creer que tenía 22. Cuando el cantante le contó a su padre lo que había hecho, de inmediato hizo todo lo posible para anular el matrimonio, ya que Alberto era menor de edad.

A pesar de eso Alberto no entendió la lección pues un tiempo después inició un romance con Ena, una danesa que esperó a que Vázquez cumpliera los 21 años para poder contraer matrimonio. La relación entre ambos resultó fallida y se separaron dos meses más tarde porque se sentía atraído por la actriz mexicana Isela Vega.

Isela Vegas y Alberto Vázquez tuvieron un romance muy fugaz y polémico (Fotos: Instagram @iselavegaoficial / @albertovazquezofic)

En esa época Isela era reconocida por interpretar algunas obras de teatro y destacaba por ser un símbolo sexual, mientras que Alberto se llenó de fama con diferentes temas musicales como Acompáñame, Creo estar soñando, Marea baja y más.

“Entonces empecé a andar con Isela, nos juntamos, pero era muy celosa y yo muy loco, ¡pues estaba canijo!”. declaró el actor en una entrevista hace algunos años.

Esa relación tampoco funcionó debido a escenas de drama, violencia y diversas declaraciones negativas que rodearon a la pareja; sin embargo procrearon un hijo llamado Arturo Vázquez, del que Alberto no supo que existía hasta después de su nacimiento y el cual no creció a su lado porque Vega no lo permitió.

De hecho, el cantante se enteró un tiempo después de su hijo debido a un encuentro con un amigo, fue entonces cuando él se acercó a Arturo hasta que cumplió la mayoría de edad.

El famoso se enteró años después de la existencia de su hijo Arturo Vázquez (Foto: Twitter)

Alberto también tuvo una relación con Angélica María durante la década de los 70, cuando ambos estaban en lo más alto de sus carreras. Se conocieron en una academia de baile mientras la actriz practicaba sus pasos y el cantante practicaba sus canciones. Aunque se llevaron muy bien terminaron años después sin dar explicaciones al público, pues era un romance secreto.

Posteriormente el artista encontró estabilidad con María del Rosario Hoyos con quién tuvo tres hijas, las dos primeras unas gemelas, lo que provocó un enojo a su todavía esposa Ena por lo que demandó al cantante y él pisó la cárcel durante un tiempo.

Alberto Vázquez tuvo un matrimonio largo con María del Rosario, quien murió en 2003 y Alberto quedó devastado.

Hasta 2005 comenzó una relación con Elisabeth Renea (43 años menor que él), una española que no tardó en hacerlo padre de nuevo, el más pequeño de sus hijos se llama Juan Alberto. Recientemente se comprometieron después de ser novios un largo tiempo, el famoso lo dio a conocer por medio de sus redes sociales donde escribió: “Me casó por el civil y por la iglesia en este 2022, se los hago saber a todos mis amigos y a los que no lo son”.

El cantante de Rock and Roll anunció que se casará en 2022 con su actual pareja Elisabeth (Foto: Instagram/@albertovaquezofic)

