Alberto Vázquez anunció que se casará en 2022 a sus 81 años

(Foto: @albertovazquezofic/Instagram)

El cantante y galán de telenovelas Alberto Vázquez anunció mediante un post en su cuenta oficial de Instagram que el próximo año 2022 se casará por el civil y por la iglesia con su actual pareja Elisabeth Renea, con quien lleva saliendo desde 2005.

El anuncio sorprendió a sus más de 6 mil seguidores de Instagram, pues a principios de año, el intérprete de Perdóname mi vida comentó que su pareja y él vivían separados por el momento.

Vázquez tiene un historial turbulento con sus exparejas, especialmente con Isela Vega, con quien tuvo una fugaz relación cuando ambos se encontraban en la cima de sus carreras y con quien tuvo a su primer hijo.

(Foto: Instagram: @albertovazquezofic)

La actriz Isela Vega ya era conocida como un sex symbol de la época cuando conoció a Alberto. En su carrera sumaba algunas obras de teatro y películas que la distinguían, mientras que él era el rockero en asenso y conquistaba al público a través de canciones como ”Olvídalo” y “Esta noche mi amor”.

A pesar de ser muy jóvenes, Alberto ya era divorciado y aunque su relación con Isela fue fugaz, en el año 1964, su amor dio fruto cuando nació el primer hijo del cantante de nombre Arturo.

El cantante estaba muy molesto con su expareja por no haberle permitido disfrutar la infancia del pequeño Arturo, ya que Isela le ocultó al cantante su embarazo y Alberto se enteró años más adelante mediante un amigo. El intérprete comentó en una rueda de prensa en 2014 que se acercó a su hijo cuando él ya era mayor de edad.

Foto: Twitter / @lettyrydell

“Isela me lo quitó, nunca me dejo verlo, eso es lo único que me cae mal de ella, que me quitó la parte más bonita de un niño, que es su niñez, la parte más hermosa”, dijo. “Ahora me doy cuenta que me lo quitó de una manera muy gacha porque fue la parte más bonita que pude tener con mi hijo y no lo tuve hasta que tuvo 18 y además llegó echándome bronca porque su mamá no sé qué”.

“Yo no le quise ya contestar [...] pero ahora que ya creció ya entiende mejor las cosas”, comentó el actor en la misma rueda de prensa.

La actriz perdió la vida a los 81 años a causa de un cáncer de pulmón y nunca pudo arreglar los problemas con Alberto, sin embargo el cantante ahora se mantiene en contacto frecuente con su hijo.

Alberto estuvo en diferentes relaciones como con Angélica María, sin embargo el cantante afirmó ante las cámaras del programa De Primera Mano que: “Hay muchas mujeres bonitas y muchas que se me fueron vivas porque no pude (conquistarlas), pero yo soy así, mi modo de ser es alegre y tampoco tengo faltas de respeto hacia mi familia ni a mi mujer ni nadie, pero sí tuve muchas novias, siempre fui noviero, gracias a Dios”.

El cantante también tuvo problemas con Enrique Guzmán, con quien compartía una rivalidad muy fuerte, pues nunca se han llevado bien. Incluso, tuvieron inconvenientes cuando compartieron escenario en múltiples conciertos que dieron. Según Alberto Vázquez, esto se debe a que tanto él como Enrique competían por obtener las mejores canciones de la época.

“La gente sabe que nunca nos hemos llevado bien, siempre hemos estado uno contra el otro, pero no es momento de hablar ni de opinar. Es su vida privada, su familia, sus broncas, pero espero que pronto se resuelvan las cosas entre ellos, que dejen de estar saliendo tantas cosas, porque no es bueno para él, no es nada agradable”, explicó en una entrevista con TvyNovelas cuando lo cuestionaron sobre su opinión del caso de Frida Sofía.

SEGUIR LEYENDO: