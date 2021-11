Danna Paola podría interpretar a Gloria Trevi en su bioserie

Danna Paola sería la opción principal de Gloria Trevi Fotos: Instagram @dannapaola / @gloriatrevi

Gloria Trevi podría estar interesada en que Danna Paola sea quien la intérprete de manera estelar en su bioserie que está a cargo de la productora Carla Estrada. Según la revista de espectáculos TVNotas, la cantante es la que está insistiendo en que esto suceda debido al perfil de la protagonista de Élite: baila, actúa, compone y tiene fama internacional.

Dentro de la información se reveló que incluso Televisa ya está en negociaciones con la intérprete de Mala Fama o Lo Que No Sabes pues la fecha tentativa de estreno sería el 15 de febrero del 2022, día en que cumple años Gloria Trevi.

“Hace poco sonó el nombre de Aracely Arámbula, pero es falso; a quien quieren en el proyecto es a Danna Paola, incluso los ejecutivos ya están en pláticas con ella. Es su primera opción para el personaje porque es una artista completa: baila, canta, compone, actúa, está en el mejor momento de su carrera y tiene muchos fans”, comentó la fuente cercana a la revista.

En meses pasados se rumoró que Danna Paola no regresaría a la televisión ya que se encontraba grabando un nuevo álbum aún sin cumplir un año de estreno de K.O. Danna Paola (Foto: Instagram/@dannapaola)

La bioserie ya está en medio de su preproducción y por este motivo Carla Estrada reveló algunos detalles acerca de cuáles son sus planes para este proyecto, en el que quiere que gente del público general se anime a mostrar su talento y haga casting, pero tampoco desecha la opción de que celebridades sean parte del elenco.

Así fue como el pasado 28 de octubre inició la primera etapa presencial del casting en los estudios de Televisa San Ángel. La productora comentó en ese momento: “Bueno pues estamos buscando niñas que tengan energía, que tengan ganas, que tengan todo ese aparato que tiene Gloria: que es triste, que es alegre, que es buena, que es entregada. En el primer corte estamos viendo que se paren y que tengan una presencia que nos llame la atención. Ya después pues un callback, un segundo llamado, un tercer llamado. Cada vez seremos más estrictos en lo que estamos pidiendo para el personaje”, explicó la productora de Lazos de Amor.

Así inició el casting para la bioserie (Foto: Televisa Espectáculos)

También se comentó que la participación que ha tenido Gloria Trevi en la toma de decisiones dentro de la producción, tanto en la historia, en las etapas del proyecto y en la búsqueda de los actores, ha sido muy grande. Por este motivo la cantante a pesar de preparar una nueva gira musical,que iniciará en enero del próximo año, se ha tomado el tiempo de supervisar todos esos detalles.

En entrevista para TVyNovelas, la productora Carla Estrada confesó que la serie está ideada para que haya varias actrices que interpreten a Gloria Trevi, aunque no dejó en claro cuántas serán, mencionó que podrían necesitar una para que encarne a la cantante de cuatro años, otra de seis, ocho, 14 y no sabe hasta qué edad será.

Hasta el momento se han escrito libretos hasta los capítulos 20 a 30, por lo que no se sabe con exactitud hasta qué parte de la vida de La Trevi se tratará en este producto biográfico.

Los seguidores de “La Trevi” no se muestran conformes con el rumor Portada (Foto: Instagram/@dannapaola)

En esa misma entrevista la productora ya había sido cuestionada sobre la supuesta participación de Danna Paola o de Aracely Arámbula como una de las Glorias, pero en ese momento Carla Estrada dijo: “No las he buscado todavía porque estamos iniciando el proyecto; realmente está iniciando la preproducción, pero me encantaría contar con ellas para la serie”

Ahora con una posible confirmación de Danna Paola dentro del rol protagónico, son los seguidores de “La Trevi” los que no se muestran conformes con el rumor debido a que mencionan que no existe parecido físico entre ambas cantantes y mucho menos similitud en los tonos de voz.

SEGUIR LEYENDO: