Eric del Castillo arremetió contra Jesús Ochoa por problemas en La Casa del Actor

Eric del Castillo arremetió contra a Jesús Ochoa por administración de la ANDA y La Cada del Actor (Fotos: Cuartoscuro)

En medio de conflictos por la supuesta mala administración y dirección de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), además de la deuda que contrajo con La Casa del Actor, Eric del Castillo se fue contra Jesús Ochoa por el comportamiento que tuvo durante una reunión en su casa.

Jesús Ochoa ha sido acusado por diferentes actores y actrices debido a que supuestamente no ha tenido un buen desempeño como directivo de la ANDA, presuntamente cayendo en crímenes por los cuales ya fue denunciado por sus compañeros.

Esta tarde en una conferencia de prensa captada por Edén Dorantes, donde acudieron Eric del Castillo, Laura Zapata, Carla Estrada y Norma Lazareno, las celebridades se pronunciaron en contra del comportamiento de Jesús Ochoa hacia La Casa del Actor siendo la cabeza de la ANDA.

Los actores y la productora se pronunciaron en contra de Jesús Ochoa, quien aseguró que la ANDA ya estaba solucionando problemas con La Casa del Actor (Foto: captura del pantalla/YouTube)

Entre las declaraciones que el primer actor hizo, recordó una ocasión en la que él buscó mantener una plática con su compañero con el fin de aclarar qué sucedía con La Casa del Actor y de qué forma podían solucionarse los problemas económicos que sufre el lugar.

Del Castillo pensó que invitar a Ochoa a su casa para cenar era la mejor forma de tener una buena conversación. Una vez que el actor aceptó, también invitó a Javier Coello Trejo, apoderado legal de La Casa del Actor, y algunos de sus compañeros.

Todo habría ido bien, incluso, el papá de Kate del Castillo pensó que finalmente los conflictos se so.lucionarían, hasta que de un momento a otro, Jesús se levantó y se retiró. “Me dice: ‘Yo no puedo estar contra la ley’. Dije: ‘Ah, chingados. ¿Dejar morir a tus compañeros es estar fuera de la ley? Pues estás mal’”, recordó el actor.

Jesús Ochoa es el secretario general de la ANDA, por lo que en él recae la manutención de La Casa del Actor (Foto: CDMX)

Desde entonces el protagonista de Las sobrinas del diablo asegura que Jesús Ochoa no está colaborando para poder sacar adelante a la ANDA ni a La Casa del Actor. Agregó que el problema más grande dentro de la asociación es que quienes se encuentran en la dirigencia sólo buscan cobrar su sueldo.

Laura Zapata en su participación también reprobó la administración de la ANDA. Asimismo aseguró que las acusaciones que ha hecho Andrés García contra la Asociación Nacional de Intérpretes ha sido por recomendación de Jesús Ochoa para desprestigiar al trabajo de sus compañeros.

Hace 10 días Ochoa respondió a algunas de las acusaciones que sus colegas han hecho en su contra, afirmando que no ha sido notificado de la demanda que interpusieron algunos actores pertenecientes a La Casa del Actor por diferentes delitos, por el contrario, dijo que ya se había solucionado el conflicto legal gracias a un acuerdo. No obstante, no dio detalles acerca de dicha resolución.

Jesús Ochoa es acusado de desvío de recursos de la ANDA desde el año pasado (Foto: Instagram/@jesusochoamx)

Y es que el pasado 3 de agosto varios representantes legales de actores pertenecientes a la asociación interpusieron una querella por evasión de manutención a La Casa del Actor y maltratos hacia los actores que viven ahí.

Antes de ello, se levantó otra denuncia por parte de otros actores ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por uso indebido de recursos y pidieron la destitución de los dirigentes.

Eric del Castillo mencionó que para él, a este punto de la situación, ya no tiene importancia si se destituye a Ochoa de su puesto, pues ahora sus compañeros y él buscan más bien que la ANDA solucione la deuda y las malas condiciones en las que se encuentra La Casa del Actor.

Agregó que él está interesado en comenzar a redactar una lista en la que se apunten las personas interesadas en tomar el puesto de Ochoa y que cumplan con un buen perfil para cuando sea el momento de nombrar a un nuevo dirigente.

