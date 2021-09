José Elías Moreno desmintió a Andrés García tras acusaciones hacia la ANDI por falta de pago de regalías

El actor, dirigente de la ANDI, José Elías Moreno, aseguró que todo podría tratarse de un malentendido de Andrés García con los pagos de sus regalías, pues dijo que la asociación "nunca es el enemigo" (Fotos: Instagram @joseliasmoreno // Captura de YouTube)

Hace unos días Andrés García se mostró molesto ya que acusó a la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de no haberle pagado sus regalías por cuatro años, pero esta información la desmintió el actual presidente de la asociación José Elías Moreno, presentando una cronología de cómo han sido entregados los pagos del actor.

José Elías Moreno, en entrevista con De Primera Mano aclaró la situación en la que actualmente se encuentra Andrés García con sus pagos y aseguró que las declaraciones del histrión son falsas, pues la ANDI ha reportado que sus regalías han sido pagadas de acuerdo a su contrato.

Por el contrario, José Elías señaló que hace poco tiempo hubo un problema con la cuenta bancaria del actor, por lo que su abogado pidió que se cambiara, pero los pagos continuaron efectuándose como siempre. Aunado a ello declaró que el dinero que circula en la ANDI siempre es monitoreado, por lo que no pudo haberse desviado a ninguna otra persona.

José Elías Moreno explicó cómo funciona la administración de la ANDI y cómo han sido los pagos de Andrés García (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“Peso que entra a la sociedad entra con nombre y apellido, aquí no es como de ‘oye, te estoy pagando la novela Mi amor te quise mucho y ahí repártansela, no. Entra la novela Mi amor te quise mucho y son 10 pesos del señor, 10 pesos del otro, tres pesos de este porque hizo menos capítulos, así entra calificada y se paga”, explicó el actor.

Según relató Andrés García a través de su canal de YouTube, la ANDI no le ha pagado sus regalías de las películas y telenovelas en las que participó y en reiteradas ocasiones las ha solicitado, pero la asociación se habría negado en todas las ocasiones.

El actor mencionó que inclusive piensa que hace falta que se realice una auditoría por parte de la Secretaría de Hacienda, pues le parece irregular la forma en que están actuando los directivos.

Andrés García despotricó en contra de la ANDI debido a que supuestamente sus regalías no le han sido pagadas desde hace cuatro años (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“¿Qué carajos está pasando con la ANDI? Señor Elías Moreno y su directiva de gente, tengo más de cuatro años que no voy a cobrar regalías personalmente (…) ¿Qué les parece una auditoria?, creo que ya se la merecen”, dijo.

A ello añadió que las producciones en las que participó siguen siendo transmitidas, por lo que no es posible que no exista una paga para el trabajo que realizó, además reiteró a José Elías su inconformidad con la forma en que la ANDI es administrada y le envió un contundente mensaje:

“Esto es vergonzoso, no me estoy muriendo de hambre, no soy ningún pendej* como lo son ustedes. Se los digo en su cara: Elías Moreno da la cara y habla con mis abogados”.

José Elías Moreno aseguró que la ANDI sólo busca el bien de sus asociados y defendió a los antiguos dirigentes (Foto: Instagram/@joseliasmoreno)

José Elías comentó que lo que podría estar sucediendo en el caso de García es que se le informó que tenía cierta cantidad en su saldo, pero debido a las transferencias que se programan, de un día otro puede aparecer en sistema que no tiene dinero en la ANDI, pues pronto estará en su cuenta bancaria.

El actor decidió también enviar un mensaje a todos los intérpretes de la ANDI que también se han mostrado molestos con la administración, pues finalmente todos los dirigentes son actores que sólo intentan apoyar a sus colegas y quienes llegar a tener la culpa de los malentendidos son las empresas que deben pagar las regalías.

“Se lo digo con todo cariño y respeto a todos nuestros socios, y de verdad espero que quede claro, el enemigo no es la ANDI (…) desde su fundación en 1957 ha sido dirigida por actores súper queridos, honorables, trabajadores (…) no somos el enemigo, el enemigo puede ser quien no paga las regalías. En donde tenemos que unirnos para ir a pelear es con quien no paga las regalías”, sentenció.

