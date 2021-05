Actores denuncian a la ANDA y piden destitución de Jesús Ochoa como director

(Foto: Instagram / @jesusochoamex)

Un grupo de representantes legales de actores presentaron una denuncia en contra de la Asociación Nacional de Actores ante la La Junta de Conciliación y Arbitraje por uso indebido de recursos y pidieron la destitución de los dirigentes.

Los abogados de Jorge Ortiz de Pinedo, Laura Zapata, entre otros, presentaron hoy la querella en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque sus clientes piden a la dirigencia de la ANDA que exista una rendición de cuentas, algo que según el representante José de Jesús Briones aseguró llevan años exigiendo a Jesús Ochoa, actual director de la asociación.

Agregó que también están buscando que se realicen nuevas asambleas debido a que no se consideró que los actores podrían no tener acceso debido a que la modalidad por la pandemia es virtual. “Están tomando estatutos, a nuestra percepción, completamente ilegales, porque mucha gente no tiene acceso a medios digitales y no han podido entrar a esas asambleas”, dijo el representante.

Jesús Ochoa es acusado de desvío de recursos desde el año pasado (Foto: Instagram/@jesusochoamx)

El medio TV Notas informó que en dichas asambleas se han tomado decisiones que afectan a los intereses de los actores, quienes no se han podido conectar debido a su nueva modalidad y porque no cuentan con internet.

Los demandantes buscarían también la destitución de Ochoa como principal dirigente de la ANDA debido a que se tomó prestado dinero del fondo de jubilación para los actores, aunque el abogado Briones no especificó con que fines fue tomado ese dinero, aseguró que esa acción no está permitida legalmente.

La denuncia fue sólo levantada, por lo que falta que sea aceptada y después los dirigentes acusados serán citados para que comience oficialmente el proceso legal.

Jorge Ortiz de Pinedo pidió ayuda para la Casa del Actor el pasado enero (Foto: Cuartoscuro)

Durante una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, Ortiz de Pinedo en enero se sinceró sobre la Casa del Actor y dijo que el lugar tiene números rojos, por lo que podría desaparecer para siempre, esto debido a la pandemia de COVID-19 por culpa de la mala administración de Ochoa.

De igual forma, el comediante exhortó al director de la ANDA y a toda la gente que “maneja la Asociación” a que se apiaden de los viejos actores que se resguardan en la Casa. “Si no nos llega un donativo especial de buena gente, el cual podemos dar recibo deducible o nos pagan el dinero que nos deben, la Casa del Actor va a tener que cerrar sus puertas”.

La actriz Laura Zapata fue de las primeras en denunciar el desvío de recursos por parte de Jesús Ochoa, ya que fue acusada de malversación de fondos del sindicato luego de que desaparecieran 21 millones de pesos, algo que la misma Zapata ha desestimado y refutado asegurando que ella no es responsable de dicha desaparición de recursos.

Valenzuela tuvo que hacerle frente a una deuda millonaria por gastos médicos sin el apoyo de la ANDA (Foto: Instagram / @ferdinandoval / @jesusochoamex)

Otro actor que fue parte de una polémica en contra de la ANDA debido a la falta de transparencia de la asociación, fue Ferdinando Valenzuela, quien después de la pérdida de uno de sus hijos, dio a conocer que se encontraba en bancarrota y con una gran deuda debido a que no se le dio el apoyo que estipula su contrato sobre los gastos médicos.

Eduardo Yáñez acusó Ochoa por las mismas razones: afirmó que no le quisieron reembolsar un gasto que tuvo de unos medicamentos porque la Asociación así lo decidió. “Pues resulta que después de 40 años de cotizar a la ANDA no tengo ningún derecho cuando solicito el regreso de gastos médicos. Será mejor no cotizar más a nuestra querida ANDA”, escribió el actor en sus redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: