Así fue el romance entre Thalía y el hijo de Díaz Ordaz

Thalía siempre ha causado controversia por su extrovertida personalidad, pero también por las parejas sentimentales que ha elegido, como lo fue Alfredo Díaz Ordaz, el hijo del ex presidente, el cual era mayor que ella por 20 años.

Alfredo Díaz Ordaz fue el menor de los hijos de Gustavo Díaz Ordaz y Guadalupe Borja. Él se convirtió en un apasionado de la música que pocas veces enorgulleció a su padre. Desde joven intentó sacar adelante algunos proyectos musicales que nunca prosperaron; Shadow Of The Beats, Love Syndicate, Renaissance, Wingman, Al Wildheart y Lucrecia fueron las bandas que fundó.

Pese a su gran amor por la música logró sólo algunas cosas relacionadas con ese arte, como llevar a Jim Morrison para que tocara a Los Pinos y producir los primeros discos de Thalía, que después se convirtió en su novia.

Thalía comenzó su carrera musical acompañada de los otros integrantes de Timbiriche, pero después de años sintió que su verdadero destino lo encontraría sólo si brillaba sola, así que se separó del grupo y buscó comenzar a hacer su carrera como solista.

Tenía 19 años cuando comenzó a buscar un productor que la apoyara en su sueño, esa persona fue Alfredo, quien habría caído completamente enamorado cuando la vio por primera vez y se convenció de que sería una gran estrella en el país.

Díaz produjo entonces Thalía y Mundo de cristal, los primeros álbumes solistas de la cantante. La relación que en un principio era meramente laboral se convirtió en una cuestión sentimental, sorprendiendo a todos porque mientras ella todavía no superaba lo 20 años, él estaba a punto de cumplir los 40.

Al verlos juntos para todos lados generó especulaciones acerca del rumbo que estaba tomando su relación, que parecía ser algo mucho más serio que un simple romance. Según comenzó a rumorarse, él estaba muy enamorado de la joven cantante y estaba planeando llegar al altar con ella.

Alfredo ya se había divorciado antes, así que contaba con el anillo familiar para volver a comprometerse, por lo que le pidió matrimonio a Thalía, aunque cuando cuestionaron a la pareja acerca de si llegarían a casarse ella contestó: “Nos llevamos muy bien, compartimos muchos sentimientos tanto musicales como emocionales y no sé, tiempo al tiempo”.

Supuestamente, los Díaz Borja le habría pedido de regreso la sortija de compromiso en varias ocasiones ya que no estaban de acuerdo con la relación, pero no habrían logrado nada por separarlos ni por tener de vuelta el anillo.

El hecho de que la familia de Alfredo no la quisiera, hizo que ambos se distanciaran, pues ella no se sentía cómoda con lo que pasaba, pero no habría desistido de la idea de casarse.

En ese momento la carrera de la intérprete de No me acuerdo estaba en ascenso y ya se encontraba participando en alguna telenovelas como María Mercedes y Marimar, obteniendo más relevancia con su simpatía dentro de los melodramas.

Precisamente Thalía se encontraba en medio de las grabaciones de Marimar cuando, en uno de sus descansos, le habrían informado que su prometido había fallecido de Hepatitis C y todos los planes de boda tuvieron que ser cancelados.

Varias personas cercanas a la cantante han asegurado que ella aún conserva su anillo de compromiso y todas las cosas que ya habían sido compradas para celebrar el matrimonio, pues recuerda a Alfredo como uno de los grandes amores de su vida.

