Cuánto costo el lujoso vestido de novia de Thalía

A la boda asistieron grandes celebridades como Michael Jackson (Foto: Twitter@Thalia_Diva)

Thalía y Tommy Mottola celebraron su enlace matrimonial el 2 de diciembre del año 2000. al lugar asistieron diversas celebridades del mundo del entretenimiento y quedaron sorprendidos cuando la mexicana desfiló con su enorme y fantástico vestido de novia.

De acuerdo con la revista Quién, cuando el magnate le dio el anillo de compromiso a Thalía en 1999 la pareja comenzó con los preparativos de la boda. La primera preocupación de la cantante mexicana era el vestido de novia, pero su prometido le dijo que los únicos que podían encargarse de éste serían las casas de moda Christian Dior o Giorgio Armani.

Antes de casarse, los esposos tenían dos años de noviazgo (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Thalía rechazó la idea, pues siempre quiso que lo confeccionara Jorge García Cárdenas, mejor conocido como Mitzy, diseñador de las estrellas. Desde que era una adolescente ese fue su sueño e incluso los dos solían hablar del tema en el taller de él.

La actriz siempre le decía a Mitzy: “mi vestido no es negociable. No soy tonta, sé quién es Dior pero nadie va a hacerme ese vestido con el mismo cariño que tú me lo harías”, contó el diseñador a la revista Quién. Tommy aceptó que fuera el mexicano el encargado de hacerlo.

La realización del vestido tardó alrededor de un año pero Mitzy reveló que la idea del diseño del traje de novia fue de la intérprete de Qué Será De Ti al igual que el peinado. Los dos amigos acudieron a varias tiendas de telas en Nueva York. Una de sus visitas fue la casa de Swarovski para seleccionar los cristales que se bordarían en el vestido. Mitzy confeccionó el traje con hilo de plata, además de insertar a mano todos los cristales.

Thalía utilizó un total de cuatro vestidos durante la noche de su boda (Foto: Twitter@nore_1)

Otra de las ideas de Thalía es que la cola del vestido llegara desde el altar hasta la entrada de la catedral de San Patricio en Nueva York, por lo que la cauda tendría una longitud de 62 metros, pero Mitzy rechazó la idea de su amiga y finalmente decidieron que fuera de 18 metros de largo; en una parte de la cola estaban bordadas las dos iniciales de los novios (T&T).

El costo final del vestido fue de 350 mil dólares y en total llevaba cerca de 15 kilos de cristal austríaco incrustado y pesaba 70 kilos distribuidos entre el frente y la enorme cauda. Además de esta pieza, Mitzy confeccionó otros tres vestidos más para la gran noche.

De acuerdo con Mitzy, el gran sueño de Thalía era casarse en el Zócalo y que el banquete fuera en el Castillo de Chapultepec.(Foto: Twitter@nore_1)

Cuando Thalía entró a la catedral, el vestido brilló gracias a los grandes reflectores que se habían colocado. De pronto la cámara enfocó a Michael Jackson y Mitzy recordó que el Rey del Pop volteó a verla y el gesto fue de gran sorpresa.

Al termino de los 45 minutos la pareja selló su amor con un beso en la salida de la iglesia frente a sus grandes invitados como: Juan Gabriel, Julio Iglesias, Verónica Castro, Danny Devito, Marc Anthony, Jennifer Lopez, Bruce Springsteen, Robert de Niro, entre otros.

En diciembre del año pasado Thalía y Tommy regresaron a la Catedral de San Patricio, en conmemoración de los 20 años de su matrimonio. Fue a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram donde la cantante se dejó ver en las calles en compañía de su esposo.

La publicación de Thalía para celebrar sus 20 años de matrimonio

Días antes la intérprete de Amor A La Mexicana le dejó un mensaje a Mottola en la red social de fotografías. “Feliz aniversario amor mío. Estos 22 años juntos han sido lo más hermoso que nos ha pasado en esta vida. ¡20 años atrás, salíamos de la catedral de San Patricio llenos de ilusiones y planes y mira hasta donde hemos llegado mi amor! Te amo profundamente hoy y siempre y agradezco a Dios el que juntos podamos acompañar a nuestros hijos por esta vida.”

