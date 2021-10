Erik Rubín llegó a los golpes con Benny Ibarra

Erik Rubín entró a la agrupación un año después de que esta se creara (Fotos: Cuartoscuro // Instagram @bennyibarra)

El cantante Erik Rubín es reconocido por pertenecer a la agrupación musical Timbiriche y en una entrevista en el programa Netas Divinas el actor relató cómo se unió a Timbiriche e incluso confesó que llegó a sufrir bullying de parte de los otros integrantes de la banda, lo que provocó que llegara a los golpes con Benny Ibarra.

En la serie de preguntas y respuestas el actor fue cuestionado por la forma en la que logró pertenecer a la agrupación y Rubín aseguró que fue gracias a la representante del grupo que Erik fue invitado a formar parte de Timbiriche. “Yo venía de Puebla, ya había grabado unas canciones de mi tía Amparo Rubí e iba a salir como solista y en los pasillos de Televisa me encontré a la Gordita Galindo, me presentó, enseñó las canciones y los productores me dijeron; ´Oye, ¿no te gustaría formar parte del grupo?´”, el cantante aceptó y a los 13 años fue el nuevo integrante de la banda.

Erik Rubín también ha realizado obras de teatro (Foto: Instagram/@erikrubinoficial)

Otra de las preguntas hacia Rubín fue el cómo logró ganarse su lugar y el respeto de los otros integrantes, a lo que el actor confesó que fue difícil, pues sufrió bullying al inicio e incluso llegó a los golpes contra Benny Ibarra. “Ellos me hacían bromas muy pesadas, en mi primer gira en Los Ángeles dijeron: ´A ver quién va de aquí a la maquinita de refrescos encuerado y regresa’ y yo por pertenecer dije: ‘Claro, yo voy’. Hice lo que me pidieron y cuando iba de regreso cerraron la puerta y estábamos enfrente del elevador del hotel y de repente se abrió y salió una familia”.

Rubín decidió vengarse de ellos, así que también les jugó una broma, aunque a Ibarra no le gustó y decidió golpearlo. “Los encerré como una hora en un balcón y cuando salió pues Benny Estaba muy molesto y entonces me soltó un golpe y yo nada más le hice una quebradora y le dije: ‘¡Tranquilo! ¡Tranquilo!’ y desde ahí ya no me hicieron nada”.

El cantante aseguró que Paulina Rubio también le llegó a hacer una maldad. “Ella me había tirado mi ropa al excusado y hasta después me dijo: ‘Fui yo hermano, perdóname’, después me vengué”.

La agrupación ha tenido varios reencuentros (Foto: Captura de pantalla)

Otra de las anécdotas que el actor revivió fue cuando le pidió matrimonio a Andrea Legarreta. “Estaba en la obra Rent y pensaba en la manera de entregarle el anillo y tuve varios planes, pero cuando me lo entregaban, no quedaba como yo quería y cuando quedó, al final de la obra, cuando estábamos presentando la placa de las 100 representaciones, hicimos una pausa, tal cual le pedí matrimonio, se subió al escenario mientras todos cantábamos Tiempos de Amor y le di el anillo”.

La historia de amor de Andrea y Erik comenzó desde hace más de 30 años y fue mediante unos amigos en común. Desde entonces eran vistos por la opinión pública como un dúo inseparable, mismo que anunció su boda a tan sólo tres meses de haber iniciado su noviazgo. Consumaron su enlace nupcial en una romántica celebración en Acapulco, Guerrero.

Hace unos meses cumplieron 21 años de matrimonio donde mostraron en sus respectivas redes lo fuerte que es el lazo que los une. Sin embargo, todo ese tiempo compartido ha tenido sus debidas complicaciones, como los escándalos en redes sociales por declaraciones sacadas de contexto de Andrea Legarreta, las enfermedades de ambos e incluso rumores de infidelidades.

La boda de Andrea Legarreta y Erik Rubín (@erikrubinoficial / Instagram)

“Nosotros hemos tenido alguna racha en donde (debíamos) tomar la decisión de ‘¿Qué onda? ¿Hasta aquí? ¿Seguimos o ya?... O sea, ¿ya? Estuvimos a punto y de pronto... No sé, no sé qué es. Yo termino por pensar que es el amor, de pronto dices ‘¿Qué será?, ¿la costumbre?, ¿será la comodidad?, ¿el ahorrarte irte a otra casa? ¿Y ahora qué?, ¿y las niñas?, ¿y cómo te vas a dividir?’”, comentó en entrevista con Yordi Rosado.

SEGUIR LEYENDO: