Así reaparecieron Andrea Legarreta y Erik Rubín tras la filtración de fotos con una mujer

Erik Rubín y Andrea Legarreta se casaron en 2000 (IG: erikrubinoficial)

Andrea Legarreta y Erik Rubín continúan siendo una de las parejas más sólidas dentro de la farándula mexicana, y así lo demostraron cuando tras la filtración de unas fotografías con una misteriosa mujer, la pareja cerró filas y defendió la intensa confianza, complicidad y amor que se profesan desde hace más de 20 años de relación estable.

Esta a través de la cuenta de Instagram @ChicaPicosa2, se difundieron una serie de imágenes en las que se puede observar al cantante bailando a lado de una mujer rubia, delgada y con un traje azul claro. Las fotografías fueron capturadas de video en donde ambos posan sonriendo y haciendo movimientos para la cámara, además incluso hay otra persona presente.

Las capturas pronto causaron controversia porque Andrea Legarreta no se encontraba cerca del padre de sus hijas y se especuló una supuesta infidelidad, pero lejos de promover un conflicto de pareja, la misma conductora de Hoy cerró el tema respaldando en todo momento al músico, quien se encontraba en un paseo al lado de algunos familiares y amigos por las costas de la Riviera Maya.

En entrevista con los medios de comunicación, calficó esta situación como “una estupidez” porque sabe que su marido tiene una vida individual muy aparte de la que promueven como pareja, lo que no significa que existan “cuernos” o “traiciones” entre ellos.

“Para mí, él tiene su trabajo, tiene su vida, sale de gira, sale con los de los 90′s (el show), hay muchas chavas y chavos, se quedan en hoteles y nosotros en la gira también, no por eso estamos pintándonos el cuerno, ni nos traicionamos, y no hacemos cosas que puedan dañar nuestra historia... Yo no encuentro absolutamente nada malo e irrespetuoso”, dijo contundente.

Mostrada su posición frente a esta situación, Andrea Legarreta mostró un divertido momento al lado de su esposo y sus hijas, quienes disfrutaron de una noche divertida para disfrutar de la participación de otro de sus familiares dentro del programa Guerreros 2021.

Andrea, Erik, Mia y Nina aparecieron juntos sobre su cama mientras animaban a Nico Legarreta, sobrino de la conductora y actriz que entró como refuerzo emergente a la competencia deportiva que recientemente se vio afectada ante un brote de COVID-19 entre su elenco principal.

La familia lució cercana, amena y más feliz que nunca para apoyar fielmente al integrante de su familia, que desde esta semana forma parte del equipo de Leones, al lado de Rafael Nieves, Mau Hernández, María José Suárez, Pico García, Barbie Juárez, Memo Corral, Gualy Cárdenas y Aurélie Garzonio.

Con estas imágenes, la familia Rubín Legarreta mostró uno de tantos momentos que tienen en el interior de su hogar y dejaron claro que esta reunión no causó ningún conflicto a su alrededor.

Una cuenta de Instagram publicó que una persona anónima compartió las fotografías. (Foto: @chicapicosa2/ Instagram)

Y es que la misma Andrea ya había aclarado que sabía perfectamente de la reunión de su marido con un grupo de amigos, entre los que incluso estuvieron algunos integrantes de su familia pues celebraban el Día del Padre.

Además de que ni Mia ni Nina se sintieron aludidas por esta filtración de fotografías o controversia que pudo desatarse con esta situación, y es que las adolescentes están conscientes de cómo se maneja la industria del entretenimiento.

“Son niñas que nacieron en esto y que perfectamente comprenden. Cuando tú vives en un lugar como el nuestro y te das cuenta de la relación de tus padres, y ves el amor, la libertad, el esfuerzo y la lucha de los dos como familia, pareja e individuos, no tiene que dolerte ni afectarte. ¿Qué haces? Bloqueo y borro”, detalló la actriz ante los medios de comunicación y en un video compartido desde el canal de YouTube del periodista Eden Dorantes.

