Paola Rojas reveló el nombre de la bebé de Natalia Téllez

Las conductoras dieron a conocer por accidente el nombre de la bebé de Natalia (Foto: Instagram/@paolarojas)

Después de que hace unas semanas Natalia Téllez confirmara su embarazo en Netas Divinas, el programa se convirtió en una caja de constantes sorpresas, pues la conductora no ha dejado de compartir detalles de todo su proceso para recibir a su primer bebé.

También las demás conductoras han revelado accidentalmente algunas cosas sobre la bebé de Téllez, en la última emisión fue Paola Rojas la que no pudo ocultar información.

Todo fue por contar anécdotas que sus compañeras del programa viven como amigas, Natalia se sorprendió por la cantidad de veces que le acarician su pancita y confesó que Paola lo hace constantemente.

Incluso recientemente en uno de sus reencuentros Paola corrió hacia Nat para abrazarla por la espalda, lo que la asombró. Al explicar los pormenores surgió una noticia que nadie se esperaba, ya que Paola dio a conocer el nombre de la bebé de Natalia.

El pasado miércoles se dio a conocer el nombre de la primera bebé de Natalia (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

“Iba en el coche viendo unas fotos hermosas que Natalia acaba de publicar en Instagram, donde ya se veía su pancita, ya más bien panzota; la veo hermosa y estoy emocionada, pero conmovida de ser tía de Emilia, porque así se va a llamar la nena”, admitió Paola.

Después de escuchar esta declaración, la futura mamá no dudó en corroborar lo que dijo Rojas. Luego que las cuatro confirmaron que la pequeña se llamará Emilia, la conductora del noticiero matutino siguió con su historia.

Entre los posibles nombres que Natalia Téllez tenía seleccionados también estaban Lucía, Miranda e incluso Martha, como su mamá.

Otro dato que se espera sea revelado es la fecha del nacimiento de Emilia, mientras tanto Nat ya le pidió a sus compañeras conductoras Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magún que hagan sus apuestas para adivinar el posible momento.

Las conductoras de "Netas divinas" no han dejado de compartir cada momento del embarazo de Nat (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Es importante resaltar que la también actriz contó en el programa toda su experiencia desde que supo que estaba embarazada.

“Dicen que criticaba a las mujeres por querer tener bebés, yo lo que pienso es que hay que tener derecho a decidir y que lo bello de lo que está pasando es que yo lo decidí, pude crecer y madurar. Era una decisión que no podía tomar a la ligera”, destacó.

Natalia relató que ella tuvo que pensar seriamente si estaba lista para ser madre, ya que al no contar en su vida con un ejemplo materno llegó a pensar que sería incapaz de guiar adecuadamente a un hijo.

“Era tener un bebé cuando para mí la pérdida más grande ha sido no tener una mamá. Entonces yo siempre decía, no soy lo suficientemente adulta. ¿Cómo voy a traer a alguien al mundo si yo no puedo ser el soporte que sé que son las mamás?”, pensó eso en algún momento de su vida.

Nat reveló que tuvo que pensar sí sería mamá o no (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

Respecto al momento en que se enteró que esperaba un bebé, la actriz le contó a Consuelo, Paola y Daniela que desde principios de 2021 ella ya tenía en mente embarazarse, ya que su situación actual le parecía adecuada para dar ese importante paso.

“Era algo que desde enero, yo empecé y lo comenté con estas mujeres, con ellas que me han llenado de hormonas y de deseos maternales y una pareja que desde principios de año, empecé a desear, pensar y lo veía muy lejano”, destacó.

Además comentó en la revelación de sexo que cuando se enteró que sería una niña significó mucho para ella, “Fue algo muy simbólico, muy hermoso, siento que mi mami está presente”.

