Por qué el matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín es tan sólido

El matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín quedó expuesto ante la filtración de unas fotografías que suponían una infidelidad del músico mexicano, pero aunque ante la opinión pública todo parecía adverso, la pareja cerró filas en torno al amor, respeto, comprensión y complicidad que se profesan desde hace más de 20 años de relación.

A inicios de esta semana se viralizaron las polémicas imágenes: el ex integrante de Timbiriche disfrutaba de una noche de diversión al lado de una guapa joven en Cancún, Quintana Roo, en la que la conductora de Hoy brilló por su ausencia.

En cuestión de horas, las capturas corrieron como reguero de pólvora por las redes sociales y para muchos significaron una posible infilidadad al interior de una de las parejas más queridas entre la farándula mexicana, y es que han sabido sortear los embates de la industria, las críticas, abortos y hasta los conflictos derivados del tiempo.

Para acabar con el escándalo, tanto Andrea como Erik dieron la cara y explicaron qué es lo que pasó aquella noche y de paso dieron una cátedra de cómo han logrado mantenerse unidos en una relación cimentada en el amor de pareja y al lado de sus hijas.

Ambos coincidieron en que esta reunión fue realizada con conocimiento de todos los integrantes de su familia, e incluso, se llevó a cabo para celebrar el Día del Padre, donde incluso estuvo el progenitor del cantante ante la posibilidad de cerrar un negocio restaurantero.

Legarreta calificó esta situación como “una estupidez”, ya que los únicos que saben cómo es su matrimonio son ellos: “Sabemos que hemos tenido momentos duros, etapas complicadas, pero no esto, esto es una estupidez, esto es querer encontrar algo negativo donde no lo hay... perdón, pero quiénes piensen que un matrimonio significa encerrarse en una jaula... para mí no es eso”.

“Para mí, él tiene su trabajo, tiene su vida, sale de gira, sale con los de los 90′s (el show), hay muchas chavas y chavos, se quedan en hoteles y nosotros en la gira también, no por eso estamos pintándonos el cuerno ni nos traicionamos ni hacemos cosas que puedan dañar nuestra historia que sí es real, porque no es un matrimonio abierto y sí es un matrimonio de dos personas que desde el día uno se aman y estamos juntos porque nos amamamos... Yo no encuentro absolutamente nada malo e irrespetuoso”, dijo contundente.

Erik Rubín fue el que dio más claridad sobre lo ocurrido aquella noche y donde estuvo tomando fotos, bailando y saludando a mucha gente, entre las que resaltó la famosa influencer, que resultó ser la pareja de uno de sus amigos.

“Estábamos en un lugar público, habré estado en esa noche, en esa mesa no más de cinco minutos y bueno, salieron en las redes que yo era infiel, que qué ando haciendo sin Andrea, pues les cuento que somos pareja, pero somos individuos que cada quien hace sus cosas, sus sueños y carreras”, añadió el ex Timbiriche.

Erik cuestionó el tipo de relaciones que tienen las personas que lo criticaron, porque, a su parecer, no los dejan salir o tener amistades, lo que no ocurre en su relación: “Yo a Andrea no le tengo que dar explicaciones de nada porque ella me conoce [...] Armaron un alboroto, ofendieron a mis hijas, ofenden a Andrea, me ofenden a mí“.

La historia de amor de Andrea y Erik empezó cuando se conocieron por amigos en común. Ya desde entonces eran vistos por la opinión pública como un dúo inseparable, mismo que anunció su boda a tan sólo tres meses de haber iniciado su noviazgo. Así, consumaron su enlace nupcial en una romántica celebración en Acapulco, Guerrero.

Hace unos meses cumplieron 21 años de matrimonio donde mostraron en sus respectivas redes lo fuerte que es el lazo que los une. Sin embargo, todo ese tiempo compartido ha tenido sus debidas complicaciones, como los escándalos en redes sociales por declaraciones sacadas de contexto de Andrea Legarreta, las enfermedades de ambos e incluso rumores de infidelidades.

La misma presentadora confesó hace unos meses los duros momentos que han pasado como pareja y que los han llevado a replantearse el tiempo juntos.

“Nosotros hemos tenido alguna racha en donde (debíamos) tomar la decisión de ‘¿Qué onda? ¿Hasta aquí? ¿Seguimos o ya?... O sea, ¿ya? Estuvimos a punto y de pronto... No sé, no sé qué es. Yo termino por pensar que es el amor, de pronto dices ‘¿Qué será?, ¿la costumbre?, ¿será la comodidad?, ¿el ahorrarte irte a otra casa? ¿Y ahora qué?, ¿y las niñas?, ¿y cómo te vas a dividir?’”, comentó en entrevista con Yordi Rosado.

