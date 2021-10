Ari Borovoy explicó por qué OV7 no formará parte del 90’s Pop Tour

OV7 ya se encuentra en pláticas para volver a sus actividades, pero mientras eso sucede, no se unirán al 90's Pop Tour (Foto: Instagram/@oficialov7)

Desde comienzos de la pandemia los problemas entre los integrantes de OV7 los han distanciado y aunque hasta ahora no se sabe con exactitud la razón del porqué comenzaron los roces, la agrupación actualmente detuvo sus actividades y han decidido no unirse al 90′s Pop Tour.

El pasado mayo se dieron a conocer las agrupaciones que serán parte del 90′s Pop Tour y OV7 brillaron por su ausencia, sin embargo, en su momento ningún integrante reveló las razones por las cuales no se habían sumado, aunque desde ese momento ya se asumía que era debido a su distanciamiento.

Fue Ari Borovoy, quien organiza las giras, el que destapó en Netas Divinas que el hecho de que Onda Vaselina no se presente es este tour sí es debido a los problemas entre sus compañeros, pero aclaró que todos hubieran estado dispuestos a presentarse.

Ari Borovoy declaró que OV7 no regresará a ningún evento, ni su propia gira por su 30 aniversario, hasta que logren solucionar los problemas internos (Foto: Instagram/@ariborovoy)

El grupo decidió no participar en evento alguno hasta que solucionen los conflictos que los ha mantenido distantes, así que hasta que no salga un comunicado en donde declaren que van a volver a sus actividades, no participarán ni en los conciertos de 90′s Pop Tour ni harán la gira por sus 30 años.

Agregó que él no ha dado detalles acerca de lo que sucede dentro de OV7 ya que hace tiempo atrás todos firmaron una cláusula de confidencialidad, misma que han mencionado Kalimba y M’Balia, así que él no está dispuesto a romper con ese documento.

“Fueron muchas cosas, pero a mí me tocó en este momento incómodo, difícil, para mí el más difícil yo creo que de toda mi historia, hablando con la neta, me tocó firmar una cláusula de confidencialidad y a mí, pues hasta el día de hoy, me gusta honrar los contratos que firmo. Espero se haga tanto la gira de OV7 como el 90′s Pop Tour”, dijo el cantante.

Desde el inicio de la pandemia, la agrupación se ha visto envuelta en diferentes rumores que terminaron por alejarlos (Foto: Instagram/@oficialov7)

Semanas atrás, Mariana Ochoa en entrevista con Ventaneando declaró que el grupo ya se ha reunido para darle una solución a sus problemas, no obstante, no han logrado llegar a un acuerdo en cuanto a varios temas, así que han decidido no revelar información acerca sobre lo que pasará con OV7.

Pese a que sus declaraciones no dieron un paisaje positivo sobre lo que ocurre entre los integrantes, dejó entrever que ella y sus compañeros han podido hablar y ahora están planeando reprogramar su tour para festejar sus 30 años unidos el próximo año.

“La verdad lo hemos dicho fuerte y quedito, todos queremos hacer esta gira, simplemente hay diferentes formas de pensar o de ponernos de acuerdo; algunos creen que las necesidades son unas, otros creemos que las necesidades son otras y justo te dije ‘llega después de tal hora porque tengo un Zoom muy importante’, vamos colgando todos de decir ‘vamos con la gira, pongámonos de acuerdo para las fechas del 2022″, confesó Mariana.

Mariana Ochoa aseguró que sus compañeros y ella esperan retomar la gira por sus 30 años en 2022 (Foto: Instagram @soymarianaochoa)

Fue hace más de un año que los intérpretes de Enloquéceme dieron a conocer que, debido a las medidas tomadas para reducir el número de contagios por coronavirus, tendrían que posponer la ya anunciada gira por su 30 aniversario.

Las nuevas fechas apuntaban a agosto y septiembre de 2020, sin embargo, gracias al repunte de casos, suspendieron los conciertos y comenzaron los problemas. Trascendió que algunos se había quedado con el pago adelantado de las presentaciones pese a que no las habían realizado.

Desde ese momento comenzaron los rumores acerca de los descontentos entre los cantantes y, al poco tiempo, se hizo evidente que OV7 estaba fuera de la gira 90′s Pop Tour y no retomarían la celebración de sus 30 años hasta que todo volviera a la normalidad.

