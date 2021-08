Kalimba explicó por qué OV7 pronto se reconciliará y se sinceró sobre la gira por su 30 aniversario

Kalimba se sinceró acerca del conflicto en OV7 y aseguró que todos los integrantes están dispuestos a regresar a los escenarios (Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

OV7 actualmente sufre uno de sus peores momentos internos debido a un conflicto que existe entre los miembros y pese a que existe un voto de silencio que los obliga a no hablar acerca de ello públicamente para no complicar la situación, Kalimba se sinceró acerca de lo que sucede con sus compañeros y qué podría pasar con la agrupación.

Kalimba, al igual que su hermana M’Balia, es uno de los integrantes de OV7 que se niega a ser completamente abierto acerca de lo que sucede al interior del grupo de pop, pues incluso culpa a eso de haber agravado el conflicto actual que existe entre sus compañeros, pero aseguró que, sin importar qué los esté distanciando, todos quieren festejar los 30 años de la Onda Vaselina con una gira.

“Lo que puedo decir es que todos estamos puestos para hacer la gira, pero creo que el error aquí fue salir a hablar de una situación privada de manera pública, y no es la primera vez, yo lo he dicho”, aseguró el cantante en Miembros al Aire.

OV7 podría reunirse en las siguientes semanas para poder limar sus asperesas (Foto: Instagram/@oficialov7)

Añadió que no es la primera vez que en el grupo existe algún problema, pero sí es la primera vez que se salió de control al hacerse un tema tan público.

“Llevamos 32 años juntos, ¿creen que no nos habíamos peleado jamás en 32 años? No hay matrimonio, relación, amistad, hermandad, que no se haya peleado en los 32 años. Nos hemos peleado muchísimas veces, y algunas muy fuerte, simplemente nunca habíamos salido a decirlo, en este caso, algunos miembros del grupo decidieron querer hacerlo público, yo lo respeto, no lo juzgo, así fue”, señaló Marichal.

Aunado a ello, también mencionó el voto de silencio. “Creo que sí se rompió una regla que habíamos mantenido por años que mantenía justamente eso, que no se volviera un pleito de México o del mundo, sino un pleito de nosotros, arreglarlo con amor y subirnos al escenario como siempre hicimos”, dijo.

El grupo tuvo que frenar sus actividades cuando estaba a meses de celebrar su 30 aniversario (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

El hermano de M’Balia aprovechó el momento para asegurar que la gira de OV7 no se detuvo debido a los conflictos que existen en el grupo, sino por la pandemia actual por COVID-19, y es por lo mismo que no han retomado sus actividades.

Para él, este sería uno de los tantos problemas que ha enfrentado en su carrera musical el grupo, pues piensa que en cualquier momento se solucionará.

Mariana Ochoa esta semana se sinceró sobre lo que está ocurriendo, desde su perspectiva, en OV7. Según relató, en pláticas con Kalimba se dio cuenta de que todo el conflicto había comenzado por un malentendido entre Lidia Ávila y M’Balia.

“Yo cuando platiqué con Kalimba, llegamos a la conclusión que algunos necesitaban hablar entre ellos porque hay malos entendidos de que ‘si tal dijo, si tal no me dijo’. Yo creo que M’Balia cree que Lidia dijo cosas que no dijo, eso es lo que yo creo”, confesó la cantante.

Mariana Ochoa confirmó que el conflicto inició por un malentendido entre M'Balia y Lidia Ávila (Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

Ochoa también se posicionó frente a este conflicto y dijo que la hermana de Kalimba no puede creer en todo lo que le dicen terceros, por lo que la aconsejó hablar directamente con su compañera y dejar los malentendidos fuera de la agrupación.

Y es que el pasado junio, TV Notas aseguró que Lidia Ávila había roto relaciones con OV7 y en especial con M’Balia, pues supuestamente no estaría de acuerdo con la nueva relación sentimental de la cantante, pues su pareja es un hombre transexual.

Según un informante de la revista, el conflicto sucedió de la siguiente forma: “Cuando M’Balia le reclamó a Lidia por su actitud, le respondió que tampoco podía opinar nada porque estaba irreconocible, que no toleraba saber que ahora está con una mujer y que no quería volver a tener contacto con ella porque era un mal ejemplo para su familia”.

