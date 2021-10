Sin OV7 ni su negocio: Mariana Ochoa y Érika Zaba destaparon el fin de su sociedad

Las amigas reafirmaron el fin de su sociedad (Foto: Instagram @soymarianaochoa / @erikazaba)

Además de su convivencia habitual en OV7, grupo al que han pertenecido por más de 30 años, Mariana Ochoa y Érika Zaba conformaron hace casi diez años una sociedad financiera en conjunto, cuando lanzaron la cadena de tiendas “Disfraces de película”, que después cambió a simplemente “Disfraces de peli”.

Ambas cantantes vieron en la industria del disfraz de importación una oportunidad de negocio para invertir sus ganancias obtenidas por su trabajo en OV7 y otros proyectos, por lo que decidieron “echar toda la carne al asador” en el proyecto que inicialmente conformó Ochoa y su hermano.

Ahora, a casi dos años de hacer iniciado la pandemia de COVID-19, emergencia sanitaria internacional que trajo consigo también grandes cambios económicos y un rezago en ciertos sectores, las cantantes de Te quiero tanto, tanto se vieron obligadas a cerrar varias sucursales de la marca que mantenían activa desde 2010.

La tienda de disfraces quedará al mando de Mariana Ochoa por completo (Foto: Instagram/@disfracesdepeli)

Fue hace unos meses cuando la cadena notificó a sus clientes a través de las redes sociales que estarían por cerrar varias sucursales de la Ciudad de México, aunque su tienda en línea continuó funcionando de la manera habitual.

Y es que la primera tienda de la cadena fue inaugurada por Mariana y su hermano Octavio Ochoa en 2010; y ya en 2012 fue cuando Zaba se unió como socia. A partir de entonces la marca fue creciendo y logró tener presencia en toda la ciudad capital y algunos estados de la república.

Ahora, las integrantes de OV7, banda que ha estado entre dimes y diretes los últimos meses por el distanciamiento entre sus miembros, dieron a conocer a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales que han dejado de ser socias de “Disfraces de peli”.

Las famosas lograron extender la cadena en distintos puntos de la república (Foto: Instagram/@disfracesdepeli)

Pero contrario a lo que algunos pudieran pensar, en relación a las rencillas entre los integrantes del grupo creador del tema Shabadabada, las cantantes dejaron ver que el fin de su relación como socias se dio en los mejores términos.

Según contó Mariana, Érika se encuentra muy ocupada con el lanzamiento de su nueva tienda de ropa “Hi Darling!”, proyecto de e-commerce que “la güera” –como le llaman de cariño sus compañeros de grupo- lanzó hace apenas un par de meses, y con el que desea consentir a sus seguidores que siempre halagan el sentido de la moda que ha mostrado en sus videos y presentaciones.

“La güera, ahora que abrió Hi Darling, empezó a sentirse un poco estresada, demasiado estresada y venía ya la época de Disfraces de peli donde, la verdad, siempre le hemos puesto todo el tiempo, a veces ni dormíamos... acomodamos tiendas, unas talachas...”, dijo en referencia al próximo Halloween 2021.

Mariana Ochoa y Erika Zaba dejaron en claro que su amistad sigue intacta (Foto: Cuartoscuro)

Debido a que la temporada alta de ventas se acerca, Érika decidió anunciar su salida del proyecto: “En esta ocasión le dije a Mariana ‘Yo me voy a tirar de un puente si este octubre tengo que ayudar en disfraces’ porque me siento frustrada de no poder ayudar como quisiera porque estoy con Hi Darling a tope”, explicó Zaba.

Fue por eso, además de la responsabilidad de cuidar a su hijo, que ambas llegaron al acuerdo dar por terminada su sociedad: “Con Hi Darling, con Emiliano, es que con bebé ya las cosas cambian, le dije: ‘Güera, no te preocupes, hay ciclos para todo, ahorita Hi Darling necesita toda tu atención, no pasa nada, antes que nada somos amigas (…) sí te extraño”, explicó Ochoa.

Érika Zaba se dedicará a su línea "Hi Darling" mientras se tienen noticias de OV7 (Foto: Instagram@erikazaba/@oficialov7)

Erika aprovechó para compartir el aprendizaje que se llevó en casi una década: “10 años que de verdad nos las vimos negras, pero también triunfamos como empresarias, también la regamos, llegamos a tener 12 tiendas”.

Antes de decirle adiós, Érika le agradeció a Mariana y a su hermano la oportunidad de crecer como empresaria: “Gracias por lo que me dieron, ahora estaré echando porras desde mi casa”, comentó antes de aclarar que su relación de amistad continúa intacta.

