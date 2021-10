Vanessa Guzmán y la oscura razón detrás de su motivación para el fisicoculturismo

Vanessa Guzmán (Foto: Instagram@vanessaguzmann)

Vanessa Guzmán se ha destacado en las redes sociales al mostrar su escultural cuerpo y presumiendo su figura, pero la exreina de belleza confesó que detrás de su motivación para hacer ejercicio, se encuentran la superación de los problemas alimenticios que sufrió durante su participación en los concursos de belleza.

“Yo sufrí de trastornos alimenticios pero porque yo me hice esa historia, por tener un referente que no me lo impusieron, sino por decir bueno, entonces yo también quiero. De repente empiezas a sentir que el cuerpo cambia, y uno es el que empieza a hacer esas tonterías. Ahí es donde empieza el problema, fueron un par de años, creo que la presión más grande la sentí cuando regresé a Ciudad Juárez y tuve un aumento de peso considerable”, confesó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

En el ejercicio, la también actriz de novelas encontró una motivación para superar su divorcio con Uberto Bondoni, la cual confirmó el año pasado y también para superar la muerte de su padre “De cierta manera, el ejercicio fue un escape a mi dolor. Siempre he sido deportista y, aunque llevo mucho tiempo haciendo ejercicio, quería un plus, que era definir mi abdomen y tonificar mis músculos” comentó para la revista TVyNovelas.

(Foto: Instagram: @bffvanezaguzman)

En el año 2000, la actriz admitió durante una entrevista que durante mucho tiempo se obsesionó con su apariencia física al grado de estar al borde de la muerte. Vanessa Guzmán dijo que tras llegar a este punto se dio cuenta que había otras cosas que eran prioridad y no sólo su apariencia física.

La actriz de producciones como Amigos x Siempre, Aventuras en el tiempo y Atrévete a Soñar reveló que recibió tratamiento psicológico para poder superar sus problemas de anorexia y bulimia, y de la mano de un nutriólogo comenzó a tener una dieta más saludable.

Actualmente la ex Miss México se encuentra en un mejor estado de salud, practicando fisicoculturismo y luciendo un cuerpo musculoso, tonificado y hermoso.

Foto: Instagram/@vanessaguzmann

Aunque la actiz y modelo ha practicado desde hace 6 años el fisicoculturismo, las críticas hacia su figura se vuelven cada día más presentes en sus redes sociales.

Hace unos meses, uno de sus seguidores comentó en uno de sus post “Tan guapa que eras antes de esta transformación, está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina”, sentenció el seguidor.

“CUIDADO, lo femenina también se lleva en “la boca”, y aunque la mona se vista de seda MONA SE QUEDA!!... y si algo se me pierde...no importa, me encuentra sin buscarla”, dijo Vanessa ante el comentario negativo.

Vanessa Guzmán confirmó que desde hace tiempo está separada de Uberto Bondoni (IG: vanessaguzmann)

“Aquí sudando la gota gorda, se acerca la meta, se acerca el objetivo y lo único que queda es prepararse mejor para eso. se necesita mucha preparación mental para poder sobrellevar absolutamente todo, pero sin duda el apoyo de todos ustedes, la gente que me rodea, que me conoce y sabe mis objetivos, a todos ustedes, gracias. A toda la gente que me odia y me triplica, gracias triples porque me hacen más fuerte cada vez”, comentó la actriz y exreina de belleza en las respuestas de los comentarios de los haters.

Recientemente, la modelo compartió la noticia de que próximamente se convertiría en abuela ya que su hijo José Rodríguez y su pareja se encuentran en la espera de su primer bebé.

En la imagen compartida se le puede ver abrazando a su pareja y tomándola del vientre mientras ambos sonríen. En el mismo post, compartieron que el sexo del bebé sería femenino y que se encuentran muy emocionados por esta gran noticia. Hasta la fecha, Vanessa aún no ha emitido ninguna opinión al respecto.

SEGUIR LEYENDO: