Así fue el contundente mensaje de Vanessa Guzmán, tras críticas hacia su cuerpo por “perder lo femenina”

Vanessa Guzmán confirmó que desde hace tiempo está separada de Uberto Bondoni (IG: vanessaguzmann)

La actriz Vanessa Guzmán se ha visto envuelta en un sinfín de comentarios negativos respecto a su aspecto físico. Y es que usuarios de redes sociales no paraban de arremeter contra su figura musculosa que ha sido efecto de un trabajo amplio de ejercicio por parte de la artista. No obstante, la ex concursante de Miss Universo decidió levantar la voz y callar a todos los que la han criticado.

Fue desde su cuenta de Instagram donde Guzmán detuvo los mensajes ofensivos que le estaban lloviendo a cántaros con varias contundentes respuesta.

En primer lugar, la actriz se dirigió sobre un comentario donde un internauta dijo que había un límite entre mejorar el cuerpo y perder los rasgos normados de las mujeres.

“Tan guapa que eras antes de esta transformación, está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina”, sentenció el seguidor.

“Lo CUIDADO, lo femenina también se lleva en “la boca”, y aunque la mona se vista de seda MONA SE QUEDA!!... y si algo se me pierde...no importa, me encuentra sin buscarla”, dijo Vanessa ante el comentario negativo.

La actriz fue criticada por su físico (Foto: IG @vanessaguzmann)

Posteriormente, quien emitió el primer comentario le dijo a la actriz que estaba dando su punto de vista y destacó que con el tono de la respuesta “entendía la fama que tiene de mala onda”. Pero Vanessa no se quedó callada:

Furia la que te ocasiona ver lo que ves... te invito a abrir públicamente tu IG y aceptar toda la crítica constructiva, esconderse en la barrera del que dirán deja mucho que decir, no soy santo de devoción para querer puras alabanzas, solo respondí a tu opinión no necesitada...disfruta tu perfección y presúmela ante el mundo, siéntete orgullosa de lo que tú eres y no busques un seudo reflejo de tu mínima versión en lo demás

Asimismo, Guzmán subió un video a su cuenta en donde aseguró que ella era muy disciplinada con el ejercicio y tenía muy claro lo que quería lograr. También dirigió un mensaje a quienes la apoyaban y a sus haters.

“Aquí sudando la gota gorda, se acerca la meta, se acerca el objetivo y lo único que queda es prepararse mejor para eso. se necesita mucha preparación mental para poder sobrellevar absolutamente todo, pero sin duda el apoyo de todos ustedes, la gente que me rodea, que me conoce y sabe mis objetivos, a todos ustedes, gracias. A toda la gente que me odia y me triplica, gracias triples porque me hacen más fuerte cada vez”, dijo.

La actriz fue criticada por su físico (Foto: IG @vanessaguzmann)

¿Quién es Vanessa Guzmán?

Vanessa Guzmán es una actriz que se ha dado a conocer por participar en memorables telenovelas como Soltero con hijas, Atrévete a soñar, Amor mío o Alborada.

Nació en Ciudad Juárez Chihuahua y previo a iniciar su carrera artística fue ganadora de Nuestra Belleza México en 1995 y participó en el concurso de Miss Universo en 1996.

En entrevista con TV Notas la artista mencionó que uno de los motivos por los que inició la vida fitness fue a partir de la muerte de su papá.

“De cierta manera, el ejercicio fue un escape a mi dolor. Siempre he sido deportista y, aunque llevo mucho tiempo haciendo ejercicio, quería un plus, que era definir mi abdomen y tonificar mis músculos”, externó para dicho medio.

