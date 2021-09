Vanessa Guzmán: en medio de su éxito fitness habló sobre su esperado regreso a las telenovelas

Vanessa Guzmán participó en certamen de fisicoculturismo el primer fin de semana de septiembre (Foto: Capturadepantalla/IG @Chicofarandula)

Vanessa Guzmán desapareció hace tiempo de las telenovelas y otro proyecto de ficción, por lo que la actriz llamó la atención al reaparecer ante sus seguidores con un físico notablemente cambiado gracias a las arduas rutinas de acondicionamiento fitness que han llevado a la actriz a incursionar en otro ámbito.

La intérprete de 45 años de edad decidió enfocar su pasión en el fisicoculturismo, actividad que ha visto como un reto personal al lograr con disciplina modificar su cuerpo y alcanzar notables hazañas físicas que le han valido no pocas críticas.

Guzmán ha acaparado la atención con su esculpida figura con la que ahora luce sus curvas envueltas en musculatura, lo que le ha permitido dar batalla y coronarse en múltiples certámenes internacionales, como el que ganó apenas el finde semana pasado en Estados Unidos.

La exreina de belleza se ha defendido de aquellos que la critican por su nueva silueta (Foto: Instagram/@vanessaguzmann)

Guzmán participó en el NPC North American Championship y su físico la hizo quedarse con el primer lugar en la categoría Bikini Master 45+ Class D, la competencia más importante del evento, además, también obtuvo dos terceros lugares, el primero de ellos en la categoría Master 40+F y el segundo en la categoría Bikini 35+F, además de haber obtenido su carnet profesional expedido por la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness, lo que la convierte en instructora certificada.

Ante los triunfos en esta nueva faceta, que no ha recibido sólo halagos –algunas personas le han comentado que su nueva apariencia está lejos de la femineidad, opinión que la ex reina de belleza ha dicho no importarle- los seguidores de la actriz comienzan a cuestionarse si su estrella se decantó por el deporte y dejó de lado el género que la vio triunfar en televisión.

Sólo un proyecto atractivo podría convencerla de regresar a la pantalla (Foto: Instagram/@vanessaguzman)

Fue la famosa nacida en Chihuahua quien en su cuenta de Twitter se refirió al tema para dejar claro que no se retirará del mundo actoral; tomó como base una publicación donde se asegura que “cambió la actuación por el fisicoculturismo”, lo que la famosa desmintió categóricamente.

“No la cambié, simplemente estoy disfrutando de esta etapa porque no hay un proyecto para realizar actualmente”, escribió citando dicho encabezado.

La reina de Nuestra Belleza México 1996 se dijo dispuesta de volver a los melodramas, pero para ello deberá encontrar un proyecto que le entusiasme al grado de querer retomar nuevamente su rol estelar en una producción seriada: “Cuando venga un proyecto que valga la pena regreso a las telenovelas”.

Cuando Vanessa Guzmán empezó a compartir sus cambios físicos, se enfrentó a una gran cantidad de comentarios negativos sobre su aspecto musculoso y es que los usuarios de las redes sociales no paraban de arremeter contra su figura que ha sido efecto de un trabajo arduo de ejercicio y alimentación por parte de la artista, pero la ex concursante de Miss Universo decidió levantar la voz y callar a todos los que la han criticado.

La actriz ya obtuvo un carnet de certificación en el mundo Fitness (Foto: IG @vanessaguzmann)

A mediados de julio la actriz se dirigió sobre un comentario donde un internauta dijo que había un límite entre mejorar el cuerpo y perder sus rasgos “femeninos”. “Tan guapa que eras antes de esta transformación, está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina”, expresó el seguidor.

“Lo CUIDADO, lo femenina también se lleva en “la boca”, y aunque la mona se vista de seda MONA SE QUEDA!!... y si algo se me pierde...no importa, me encuentra sin buscarla”, dijo Vanessa ante el comentario negativo.

SEGUIR LEYENDO: