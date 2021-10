Anahí habló otra vez del porqué no ha vuelto a Televisa: “Hubo cosas rudas”

Anahí reaparece en Instagram (Foto: Instagram/@anahi)

Luego de casi un año de ausencia, Anahí concedió una entrevista vía Live en Instagram a la presentadora Mar Saura, donde no solo habló de su matrimonio y su etapa como mamá sino que mencionó que fueron las malas experiencias lo que la marcaron de forma negativa decidiendo ya no estar " expuesta” después de toda una vida frente a los reflectores en Televisa.

En el año 2013 Anahí se convertía en la primera dama de Chiapas al formalizar su relación con el ahora Senador al Congreso de la Unión de México, Manuel Velasco Coello. Dos años más tarde contrajo nupcias con él y a la par lanzó su último trabajo discográfico, hasta la fecha, Inesperado. Al siguiente año y sin dar algún tipo de promoción extensa al disco, quedó embarazada de su primer hijo, Manuel; 3 años después tendría a Emiliano, el más pequeño de su familia.

Durante todo este proceso Anahí no solo se ha mantenido alejada de los reflectores sino que solo ha realizado dos proyectos musicales en casi 8 años. Una de las principales razones que la orilló a tomar esta decisión fue su salud mental:

“Siempre disfruté muchísimo lo que hice. He vivido completamente agradecida de todo lo que pude conocer, crecer, experimentar. Pero también hubo cosas un poco rudas, a veces ¿no?, que no fueron tan lindas tal vez o que te marcan de una forma no tan positiva. Eso a lo largo del tiempo me hizo pensar en tomarme un tiempo, tomarme un descanso por decirlo así. Sentía que mi salud mental y emocional no estaba tan bien y que había cosas que no me estaban gustando tanto o no me estaban haciendo tan feliz de esta carrera”, compartió.

Anahí en entrevista para Mar Saura (Foto: Captura de pantalla)

No es la primera vez que Anahí habla de sus malos momentos durante su carrera. El año pasado, en entrevista con Daniel Habif, dejó en claro que mientras realizaba la telenovela Dos Hogares quería renunciar a Televisa. En ese momento su respuesta sobre el motivo fue más explícita que en esta ocasión:

“Muchas veces a mí me tocaba defenderme de los mismos programas de la empresa en la que yo trabajaba -Televisa-, entonces eso era de ¿cómo, pero no es mi casa aquí? “, expresó de manera asombrada.

Después del éxito internacional que logró el reencuentro de RBD en diciembre pasado, Anahí asegura estar plena con la vida menos pública que lleva. Aunque no se cierra a las posibilidades de realizar más proyectos musicales como lo realizado en el Ser o Parecer 2020, asegura que no realizará nada que no la haga sentir plena.

“Creo que tengo ganas de darme una oportunidad en todos los sentidos, también a mi corazón de tener un poquito más de paz, de no estar tan expuesta porque estoy necesitando ayuda; esta bien pedir ayuda ¿sabes?.”, agregó.

Con esta imagen captada hace 17 años, los integrantes celebraron el RBDay (Foto: Facebook RBD)

Aunque dijo que no está segura de poder realizar todos aquellos proyectos que se han rumorado desde principios del año -haciendo referencia a una gira de RBD de manera presencial en 2022-, mencionó que todo se está tratando de planear de la mejor manera para que cada integrante pueda llevar sus planes personales y laborales como les convenga.

Después de haber contraído COVID-19 justo después de finalizar el show virtual con RBD, Anahí desea que termine la pandemia para poder enseñarle a sus hijos Emiliano y Manuel cómo es el mundo sin el uso del cubrebocas. Además de poder reunirse con todas esas personas que no ha podido ver a más de dos años del inicio del encierro.

Anahí también compartió que aunque es muy feliz explorando su faceta como mamá, no está en sus planes serlo nuevamente.

SEGUIR LEYENDO: