Paola Rojas confesó cómo logró aceptar que subió de peso: “Gracias a las Kardashian”

Paola Rojas ha demostrado en varias ocasiones su gusto por mantener saludable su cuerpo ejercitándose diariamente, actividad que dejó con la pandemia y la llevó a subir de peso, sin embargo, la periodista confesó que logró estar feliz su figura gracias a las hermanas Kardashian-Jenner.

En la transmisión de Netas Divinas, las conductoras confesaron algunos problemas que habían tenido con su alimentación, al punto en que su forma de comer les produjo estrés o mucha preocupación. Cuando le tocó su turno a Paola Rojas, confesó que su caso comenzó con la pandemia por covid-19, pues antes ella solía hacer ejercicio diario y mantenía en cierto peso a su cuerpo.

Con el cierre de lugares como gimnasios, o el simple hecho de querer permanecer en casa previniendo un contagio, subió un poco de peso, algo que la hizo sentirse obsesionada con su figura.

Con la pandemia pues sí cambió la vida de todos, la dinámica y la cotidianidad de todos y entonces empecé a entrenar menos… y pues cuando hubo que encerrarse, hubo que encerrarse, entonces a veces corría con mis hijos, entrenaba, jugaba con ellos pero otras veces no, entonces poquito a poquito.

“Fue muy sutil pero empecé a ganar peso y de pronto ya descubrí que había una diferencia de 4 kilos de cuando inició la pandemia, a ese momento, entonces me entró este rollo de ¡vámonos de aquí! Quería perder esos kilos”, comenzó su relato.

En un principio fue difícil aceptar su peso porque su talla también había cambiado y esto resultó en que ciertas prendas de su guardaropa simplemente ya no le quedaban, pero antes de sentirse mal al respecto, decidió reflexionar.

Paola relató que vio su reflejo en un espejo y se dio cuenta que sí, de hecho, se notaba su cambio de peso, pero no le incomodaba cómo luce ahora, pues piensa que esos kilos que subió beneficiaron en su complexión.

Una de las cosas que más le preocupaba era que su cadera se hubiera ensanchado, pero aseguró que, gracias a modas que impusieron las hermanas Kardashian, su nuevo peso no es motivo de estrés. “Van cambiando las modas, ya tengo más cachetito y también más caderita, y además gracias a las Kardashian o no sé gracias a qué pero las caderas están de vuelta”, reconoció.

A su reflexión agregó que estando en medio de una pandemia, lo que menos necesitaba en ese momento era una preocupación más, así que simplemente aceptó su cuerpo como ahora es.

“Dije: ‘A ver, hay tanto qué procesar con esta pandemia, que yo no quiero que esos kilos se conviertan en una fuente de estrés’ o sea, bienvenidos, acomódense bonito. La ropa que ya no me queda, ya no me queda y abracé mi nueva talla y punto’”, confesó la periodista.

Por otra parte, Daniela Magun confesó que ella sí tuvo que enfrentar una época muy difícil cuando fue parte de Kabah, pues sufrió de bulimia.

Reveló que cuando la agrupación estaba en sus comienzos, la presión que estaba recibiendo por parte de su familia, escuela y su carrera artística era muy fuerte y, sin querer, se refugió en la comida, acción que tuvo sus consecuencias.

Al ver una película en la que se hablaba de este trastorno, pensó que sería buena idea replicarlo para bajar de peso. Pese a que fue poco el tiempo que lo padeció, aseguró que se dio cuenta de las terribles consecuencias que dejó en su cuerpo.

