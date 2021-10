El conmovedor mensaje que Niurka Marcos envió a Enrique Guzmán por el caso de Frida Sofía

(Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Desde que se dio a conocer que Enrique Guzmán no procedería legalmente contra su nieta Frida Sofía, quién lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando era una niña, las reacciones no han parado. Y, en esta ocasión, Niurka Marcos no dejó de opinar al respecto.

La vedette señaló en un encuentro con los medios que la actitud del cantante había sido muy grata y que hablaba muy bien de él.

“Qué bonito el arrepentimiento, es la familia, creo que ese buen consejo se lo dieron Alex, Silvia, la familia”, señaló.

Pero ahí no paró la cubana y, ante la pregunta por parte de los reporteros respecto a si Frida Sofía debía quitar la denuncia en contra de su abuelo, Niurka mostró sin tapujos su postura.

“Después de que Alejandra, que admiro, respeto y que soy su fan, dio las declaraciones en aquella entrevista con Adela, yo dije: ‘es el momento de callar, ya habló su mamá, ahora que todo lo que se hable de Frida, lo hable su mamá”, añadió.

Hace unos días, Enrique Guzmán confirmó que ya no procedería legalmente contra Frida en Estados Unidos.

El intérprete de Payasito señaló que ha decidido no comenzar una nueva batalla legal en contra de Frida, pues no quiere que la modelo regrese a México.

Fotos: Cuartoscuro // Captura YouTube Noche de Luz

“Yo hice un recuento familiar, y vuelve a ser mi nieta y no voy a proceder contra ella, al revés, voy a permitir que se calmen las aguas y la acusación que hace es una acusación grave, pero tendría yo que hacerla venir para que ella declarara y dijera los motivos y comprobar que no tiene pruebas porque nunca pasó, entonces yo prefiero que se quede en Miami y que arregle ya sus asuntos”, dijo al programa Ventaneando.

El cantante hizo hincapié en que no demandará a su nieta en EEUU, pero tampoco está dispuesto a reconciliarse con ella después de que fue denunciado por presunto abuso sexual.

Aclaró que Alejandra se comunicó con él para pedirle que no la metiera en el pleito legal que inició en contra de la hija que tuvo con Pablo Moctezuma y él ha decidido respetar lo que ha decidido la Reina de corazones, por tanto, no está dispuesto a actuar solo y dejó de lado esa idea.

Foto: Hoy / Las Estrellas - captura de pantalla.

“(Alejandra) está en Miami trabajando, estamos cada quien (trabajando), a mí me dijo: ‘papá, haz lo que quieras, nada más a mí déjame fuera, es decir, no me involucres a mi’, y si no la involucro, entonces ¿para qué me meto yo?, estamos acusados los dos y los dos nos vamos a manejar de las dos maneras, bien”, reveló Enrique Guzmán.

Y es que después de que sus declaraciones se convirtieron en tendencia, Alejandra Guzmán publicó un comunicado en el que desmintió lo dicho por su padre y aseguró no ser parte de la denuncia que él pretendía hacer en contra de Frida Sofía, de hecho, se mostró como una madre cariñosa y deseó lo mejor para su hija.

Asimismo, en semanas pasadas se dio a conocer que la demanda que había interpuesto el intérprete de rock contra su nieta no fue aprobada ni procedió.

