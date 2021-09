Enrique Guzmán reveló que siente “mucha vergüenza por los señalamientos que Frida Sofía hizo en su contra

Fotos: Cuartoscuro // Captura YouTube Noche de Luz

Tras su polémico comentario sobre el fallecimiento de Natasha Moctezuma, Enrique Guzmán reapareció para confesar que siente “vergüenza” sobre las cosas que se dicen sobre su persona y explicó que no ha superado las acusaciones que hizo su nieta Frida Sofía sobre él.

El considerado como uno de los “pioneros del Rock and Roll en español”, asistió al programa Hoy para promocionar Jesucristo superestrella, obre donde le dará vida al “rey Herodes” y compartirá créditos con los cantantes Yahir y María José.

En medio de la charla, la periodista Martha Figueroa no perdió la oportunidad de preguntarle cómo se siente en torno al complicado problema familiar que desde hace unos meses protagoniza debido a las declaraciones públicas que hizo su nieta Frida Sofía sobre unos supuestos tocamientos indebidos.

Foto: Hoy / Las Estrellas - captura de pantalla.

“Hoy esta de moda que haya ese tipo de quejas, yo las tengo que enfrentar. Tengo mucha vergüenza, de repente cuando pasan estas cosas porque vivo con una nieta que vive en mi casa”, declaró.

Enrique Guzmán confesó que esta etapa de su vida ha sido muy difícil porque no ha encontrado una solución y se siente apenado al saber las cosas que se dicen sobre él. También explicó que siente preocupación porque actualmente una de sus nietas vive dentro de su casa y no le gustaría que se haga otro “mal entendido”.

“Imagínate, si yo tuviera esa enfermedad que tiene que tener uno en la mente, pues sería terrible”, mencionó. “Esta niña se esperó 25 años para decir que yo tuve algo que ver, cosas muy peligrosas y difíciles”, continuó.

Fotos: @laguzmanmx / @eguzmanoficial / @ifridag

Fue hace aproximadamente cinco meses cuando Frida Sofía dio una entrevista para el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante que se popularizó porque declaró que había sufrido algunos tocamientos indebidos por parte de su abuelo Enrique Guzmán.

A raíz de ello, la hija de Alejandra Guzmán decidió interponer una demanda en contra del intérprete de Tu cabeza en mi hombro y de su propia mamá por violencia familiar, corrupción de menores y abuso. Sin embargo, a día de hoy se desconoce si ya rectificó la querella.

Mientras tanto, Enrique Guzmán aseguró que aún no ha logrado superar el impacto que genero en él las acusaciones de su nieta, pues tuvo que dividir su opinión entre lo que significaba la figura de su nieta, quien ahora considera su “enemiga”.

Enrique Guzmán compartió el inicio de un proceso legal (Foto: captura de pantalla Instagram/@eguzmanoficial)

“No lo he superado, todavía. Hasta que no recapacite y no hable las cosas con la verdad, no pasa nada”, dijo.

El cantante reafirmó que a pesar de todo sigue manteniendo el apoyo de su hija Alejandra Guzmán, pues ella misma fue quien, de cierta manera, le dio autorización para que procediera en contra de la modelo.

“Estaba yo entre dos paredes. ¿qué hago?, porque es mi nieta y ¿qué Hago? si es mi enemiga, cómo la ataco o cómo le dijo que la quiero. Su mamá me dijo ´haz lo que tengas que hacer´, entonces me abrió la puerta”, comentó.

El actor de Acaríciame declaró que sus abogados siguen trabajando en resolver su problema por la vía lega, ya que Frida Sofía interpuso una demanda en su contra. No obstante, no detalló si ha tratado de tratar con su nieta directamente.

Foto: Archivo

“Finalmente ella tiene que probar lo que acusa y eso es muy difícil porque no pasó nunca y ya”, expresó.

Por otro lado, hace unos días Enrique Guzmán dio una polémica declaración en torno al reciente fallecimiento de Natasha Moctezuma, hermana menor de Frida Sofía. al final de la rueda de prensa de Jesucristo superestrella dijo: “El karma es el karma”, en respuesta a los cuestionamiento. No obstante, horas más tarde se disculpó.

SEGUIR LEYENDO: