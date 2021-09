Tensión familiar: qué sucedió con la demanda de Enrique Guzmán contra Frida Sofía

Y es que en una entrevista para el programa de televisión De Primera Mano el abogado Xavier Olea habló sobre la demanda de violencia intrafamiliar que interpuso la joven contra su abuelo. Foto: Cuartoscuro / Captura de pantalla Telemundo-Televisa

El pleito legal entre Frida Sofía y Enrique Guzmán sigue dando de qué hablar, pues este martes se dio a conocer que la demanda que había interpuesto el cantante contra su nieta no fue aprobada ni procedió.

Y es que en una entrevista para el programa de televisión De Primera Mano el abogado Xavier Olea habló sobre la demanda de violencia intrafamiliar que interpuso la joven contra su abuelo.

“En relación a la denuncia que nosotros presentamos estamos en espera que la Fiscalía General de la Republica se apoye en el consulado de Miami para declaración de Frida”, declaró Olea desde la Ciudad de México.

“Tenemos conocimiento que la misma (la demanda) fue archivada, el MP no consideró necesario llamar a Frida, no encontró ni indicios para mandar a Frida, consideró que no había delito”.

Tras las declaraciones del intérprete de Payasito, All Parts Move difundió un comunicado de prensa que aparentemente externó el punto de vista de Alejandra Guzmán sobre la denuncia, donde desmintió que vaya a seguir los pasos de sus padre y externó que no está se inmiscuirá en la denuncia que planea poner su padre.

“Alejandra Guzmán ha pedido aclarar que, en estos momentos, no ha considerado tomar ninguna acción legal contra su hija Frida Sofía en México o los Estados Unidos y tampoco está asociada con nadie para hacerlo”, se lee en el comunicado.

Aunque no se dieron detalles sobre qué orilló a la también actriz para no considerar denunciar a su hija por los señalamientos que ha hecho en su contra, se explicó que Alejandra Guzmán: “Solo desea lo mejor para su hija. Entonces, cualquier información que indique lo contrario es totalmente falsa”.

Dentro del mismo texto que se propagó por redes sociales, la empresa también mencionó que la intérprete de Yo te esperaba se mantiene firme ante los cuestionamientos sobre las declaraciones que Frida Sofía hizo en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante y prefiere no responder más cuestionamientos sobre el tema.

“Ella sigue manteniendo la misma posición desde su última entrevista con Adela Micha, no ha comentado, ni lo hará sobre este tema. Alejandra está enfocada en su nuevo sencillo, Quiero más de ti, coescrito y producido con Timothy Mitchell”, concluyó.

Fue hace unos meses cuando Frida Sofía inició un proceso legal en contra de su abuelo y madre por delitos de abuso, corrupción de menores y violencia familiar, denuncia que hasta el momento se desconoce que haya sido rectificada ante las autoridades correspondientes.

De acuerdo con su testimonio, todo el problema familiar en donde se encuentra involucrado comenzó cuando un conocido periodista de espectáculos buscó a su nieta para que le diera una entrevista exclusiva.

Hace un par de días, Enrique Guzmán dio una entrevista para Ventaneando, donde dio a conocer que tiene intenciones de comenzar un proceso legal en Estados Unidos en contra de su nieta por las acusaciones que externó hace aproximadamente cinco meses, pues considera que sólo ha sido señalado bajo influencia.

“Desgraciadamente sigue siendo mi nieta (...) Todo lo voy a hacer a través de un notario en donde quede muy claro que todas las declaraciones que han hecho son equivocadas, son mentira”, dijo.

“Fue un periodista que parece que le compró una exclusiva y a ella se le hizo fácil decir que era este el asunto”, señaló.

