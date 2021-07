Intubado y en coma inducido: así fueron los últimos momentos de Alfonso Zayas

(Foto: @alfonsozayas.oficial/ Instagram)

Este 8 de julio, se anunció el fallecimiento del ícono del cine de picardía mexicana Alfonso Zayas debido a un paro respiratorio. Algunos de sus familiares compartieron cómo fueron sus últimos momentos, pues ya llevaba algunos días internado en el hospital.

Samantha Zayas, una de las hijas del histrión, narró a las cámaras de Ventaneando la última noche de Zayas. “La verdad todo estaba estable y todo estaba bien, hasta que ayer un infarto terminó con su vida. Él había estado internado unos días antes y él lo único que pedía era poder pasar con sus hijos su cumpleaños”, reveló.

Samantha contó que el protagonista de Los verduleros ingresó al hospital por un problema menor, pero terminó en una tragedia. “Entró por algún problema muy sencillo, esto se fue complicando, lo vimos ya cansado. Como ustedes saben, mi papá era un hombre sumamente guerrero”, dijo la mujer, quien se encontraba en una funeraria.

A pesar de la terrible noticia, Samantha reveló que el pasado 30 de junio, el día del cumpleaños de Alfonso, tuvo el permiso de salir a festejar con su familia, por lo que todos pudieron pasar un agradable rato con él días antes de su muerte. “Hoy estamos agradecidos la verdad con Dios y con el doctor que le dio la autorización, él salió a festejar sus 80 años como lo quería y ayer nos dijo adiós”, se lamentó.

Por otro lado, el actor Rafael Inclán, primo y familiar muy cercano del protagonista de La criada bien criada, reveló detalles de cómo fue la despedida en el estado en el que el también comediante se encontraba.

“Él ya no podía hablar, estaba intubado y con coma inducido. Anoche a las 10 de la noche me dieron chance entrar, ya sabes que no es fácil, aparte con el COVID y con todo eso, me dieron chance de entrar, a uno de sus hijos y a mí. Me despedí de él, hablé con él, había chance de que reaccionara en la madrugada para poderlo intervenir, no sé, ya estaba muy decantado físicamente y partió al ratito a las once y equis”, contó el protagonista de ¿Qué le pasa a mi familia? en una entrevista con Javier Poza.

Durante la plática, el actor de Alma de hierro recordó el legado cultural de su primo. “Su fuerte fueron las películas, todo el género de sexy comedia que lo manejó de maravilla, y ahí lo que dejó es, parece mentira, pero un tono aspiracional a la raza, a la flota, de que ellos también podían alcanzar a una mujer tan guapa como las que Zayas alcanzaba en sus historias”, relató durante el programa de radio.

Y dejó entrever la tristeza que le provocaba la muerte no sólo de su familiar, sino de una importante pieza del cine mexicano. “Imagínate mi primo, los que quedábamos de esa generación familiar, se empezó a complicar, complicar, complicar y anoche se fue”, relató.

Rafael Inclán, primo de Alfonso Zayas, compartió el estado en el que se encontraba su familiar antes de morir. (Foto: Cuartoscuro)

La noche del 8 de julio, los familiares de Alfonso dieron la noticia al público mediante un comunicado que publicaron a través de las redes del actor. “Por medio del presente y llenos de profundo dolor, comunicamos y confirmamos la dolorosa partida de nuestro querido Alfonso Zayas Inclán”, se alcanza a leer en el texto.

Alfonso Zayas es conocido por sus inolvidables personajes en el cine de ficheras mexicano. Participó en programas como los shows de Alejandro Suárez y “El Loco” Valdés, así como en películas como El miedo no anda en burro, El día de los albañiles y Sexo, sudor y lágrimas.

SEGUIR LEYENDO: