Remmy Valenzuela reapareció con mensaje tras brutal golpiza a su primo

Remmy Valenzuela es originario de Sinaloa (Foto: Instagram/@remmyvalenzuela)

En el mes de junio el cantante Remmy Valenzuela fue acusado de violencia familiar en contra de su primo y la novia de éste; después de supuestamente haber llegado a un acuerdo económico con las víctimas y tener presentaciones en Guadalajara, el intérprete volvió a estar activo en las redes sociales.

Fue a través de las stories de Instagram donde Remmy compartió una imagen de él mismo, donde se le puede ver sentado en un banco usando un pantalón café, una playera azul oscuro y su sombrero texano color café oscuro, además de su acordeón de la marca Gabbanelli.

En otra historia, el cantante mandó un mensaje a sus fans que lo siguen desde hace mucho tiempo y que han estado apoyándolo. “Muchas gracias a las personas que me han estado escribiendo y enviando sus buenos deseos, a todos los que me brindan su apoyo y me mandan bendiciones, gracias a todos los fans de hueso colorado que no me sueltan de su mano, me hacen muy feliz”.

(Foto: Instagram/@chicapicosa2)

El intérprete de Loco enamorado también agradeció el apoyo de sus amigos del mundo de la música: “gracias a todos los colegas de la industria que me han brindado apoyo, he recibido miles de mensajes y quisiera responderlos todos, los leo a todos y me motivan demasiado, muchas gracias”.

Los usuarios de redes sociales no estaban de acuerdo con el apoyo que recibía Valenzuela e incluso dudaron de la veracidad de su mensaje: “yo quiero ver los screenshots de las personas que lo apoyan”, “Escribe como si a él fue al que le pasó algo malo”, “Qué tristeza que todavía se le apoye a una persona que debería estar pagando por lo que hizo”, “Cancelarlo para siempre. Si esto mata a una persona o a una mujer es un criminal”, se puede leer en algunas páginas que repostearon la publicación del cantante.

Las agresiones del cantante dejaron grandes heridas en el cuerpo de su primo y la novia de éste (Foto: Instagram @remmyvalenzuela)

Después de las agresiones, Remmy logró llegar a un acuerdo legal con el cual se le liberó de los cargos presentados por agredir brutalmente a su primo y a la novia de éste, Carlos Armando ‘N’ y Katy Aracely ‘N’ otorgaron el perdón a su agresor después de recibir USD 5, 000, además de que se llegó a un acuerdo de confidencialidad, de acuerdo al programa El gordo y la flaca.

“Ya no pasó nada, seguramente ahora en sus próximas presentaciones, ¿a quién crees que va a culpar? ¡A los medios de comunicación!”, declaró furioso el periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa.

Valenzuela ha continuado con su carrera musical y fue visto en el bar “El Patrón Antro Banda Bar”, ubicado en Guadalajara, Jalisco, donde el también compositor se presentó frente a varios cientos de personas, incluidos familiares y amigos, para tocar sus éxitos.

De acuerdo con la página de Instagram de la periodista en espectáculos Chamonic, Remmy Valenzuela, en su regreso a las presentaciones en vivo, grabó algunos videos para sus redes sociales, los cuales aún no han sido publicados.

Remmy Valenzuela en los escenarios (Foto: Instagram/@chamonic3)

En los videos compartidos se le puede ver con ropa bastante casual (tenis, pantalón de mezclilla, playera blanca y un blazer gris) mientras toca el acordeón y entona sus canciones, además de dar algunas indicaciones a los integrantes de su banda.

El gesto de seriedad jamás se esfumó de su rostro. Ni una sonrisa se asomó mientras cantaba Que levante la mano con un profundo sentimiento frente a sus seguidores presentes en el bar.

En estos metrajes se le observa a Remmy Valenzuela, quien puso a bailar a todas las personas con su música. Sin embargo, poca fue la emoción demostrada por él, tanto en gestos como en movimientos corporales.

