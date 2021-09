“Es una vergüenza que tengamos diputados como estos”: Gustavo Adolfo arremetió contra Sergio Mayer

(Fotos: Cuartoscuro).

El conductor Gustado Adolfo Infante respondió a las declaraciones de Sergio Mayer, quien lo tildó de ser un cobarde al no presentar una denuncia más con respecto al caso de Héctor Parra. Mayer es señalado de tráfico de influencias, caso por el cual tiene dos denuncias al pie.

“Quiero demostrar que es un mentiroso y un cobarde, no se va a atrever a presentar la denuncia. Lo invito y lo emplazo. Va a haber tres denuncias, lo dije hace más de un mes, falta esa denuncia. Cualquier comunicador que ha dicho que he hecho tráfico de influencias, y que tenga los elementos, que venga y haga la denuncia”, expuso el ex Garibaldi a las afueras de la Fiscalía General de la República (FGR).

La imagen de Sergio Mayer se vio envuelta tras verse involucrado en el actual proceso legal del actor Héctor Parra. Sus pronunciaciones desataron diversas conclusiones. Por ello, la familia Parra denunció a Mayer del delito de tráfico de influencias. A esta primera acusación se le sumó la de Alfonso Beceiro, abogado inicial de Ginny Hoffman.

(Captura de Pantalla: YouTube/ @Gustavo Adolfo Infante).

Al ser cuestionado sobre si presentará alguna acción legal en contra de Mayer, el periodista lo negó. La principal razón, argumenta el conductor de Sale el sol es que se encuentra muy ocupado. En este mismo programa, Adolfo Infante repitió que Sergio Mayer es un desempleado y no tiene en qué gastar su tiempo.

Gustavo Adolfo Infante invitó a Mayer a ocupar su tiempo en resolver sus demandas actuales, mientras él se dedica a seguir ejerciendo su papel en la televisión de espectáculos. “Lo que le interesa es salir en la televisión”, criticó el conductor.

Asimismo, el periodista mostró las contradicciones de las declaraciones de Sergio Mayer. El ex Garibaldi argumenta que él lleva sus procesos legales en las autoridades correspondientes, mientras que los abogados, señalando a Alfonso Beceiro, litigan en los medios de comunicación.

El conductor de Sale el sol no se explica por qué el equipo de recursos humanos publicó un boletín de prensa sobre la visita que tendría Mayer a la Fiscalía. Este hecho, para Adolfo Infante, es una clara invitación a la atención de los medios y no como una resolución por la vía legal.

(Foto: Captura de pantalla/@VengaLaAlegría).

Para concluir, Gustavo Adolfo Infante hipotetizó que la carrera política de Sergio Mayer puede estar dando sus últimos respiros. “Ya lo corrieron de Morena. Hablé con gente del Verde y no quieren saber nada de él, ni pintado. PRI y PAN dijeron que no quieren saber nada de Mayer, no nos interesa y no es político”, correspondió el conductor.

Sobre las declaraciones de Mayer acerca de aspirar un día ser jefe de la Ciudad de México o senador, el periodista y conductor reaccionó de manera irónica y ácida: “Yo también quiero ser presidente de los Estados Unidos”.

Este no es el primer round entre Mayer e Infante. Anteriormente, el cantante retó a su contrincante a renunciar a Grupo Imagen, en donde labora el su canal de televisión. Sergio se refugió en el argumento que Adolfo Infante ha manipulado la información que presenta.

Ante la insistencia de que presente una denuncia si cuenta con las pruebas pertinentes. Adolfo Infante se niega a acudir a los juzgados. De nuevo, su razón es por falta de tiempo, ya que lo ocupa en su labor periodística y como conductor. “No soy un cobarde, voy a seguir diciendo lo que pienso de ti, que eres un corrupto y que haces tráfico de influencias y que eres un fraude como productor, actor y sobre todo como ser humano”, sentenció.

