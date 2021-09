Así fue el romance de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga

La pareja lleva 6 años casados (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

La tarde de este viernes 10 de septiembre se dio a conocer que giraron una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez por supuesto fraude.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez se conocieron en 2013 cuando ambos asistieron a la fiesta de cumpleaños del hijo del ex presidente de México, Ernesto Zedillo. Un mes después de dicho evento, se convirtieron en novios.

El abogado y la conductora se casaron en febrero de 2015, en una boda muy íntima a la que asistieron los hijos de ella. Para entonces ya estaba esperando a su primer hijo Bosco, quien nació el 9 de julio de ese año.

Inés Gómez Mont conoció a su esposo en una fiesta de cumpleaños (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

En entrevista con la revista ¡Hola!, la conductora abrió su corazón y dejo en claro el profundo cariño que le tiene a su pareja, asimismo declaró que no se siente arrepentida de haber mantenido por poco tiempo su noviazgo.

“Víctor y yo éramos personas muy lastimadas, sin fe en el amor, decepcionadas traicionadas... Los dos decimos que Dios nos preparó para encontrarnos en el momento perfecto”, señaló.

Por otra parte, durante su participación en el programa Montse y Joe narró cómo volvió a aceptar el amor dentro de su vida.

“Me daba pánico. Para empezar, al principio, apostarle nuevamente al amor, está canijo… Yo la verdad dije, ‘nunca nadie se va a fijar en mí”, contó.

Gómez Mont narró cómo ha sido la relación de Álvarez y sus hijos (Foto: Instagram/@inesgomesmont)

Asimismo contó los problemas internos con los que atravesó debido a que ya era madre de 4 hijos, motivo por el cual creía que no volvería a encontrar pareja.

“Entonces yo me visualicé real sola, porque dije ‘no, pues ya valí’, y luego con cuatro (hijos), si de por sí que no se quieren comprometer con uno, y luego métele cuatro más, dije ‘¡imposible!’”, reveló.

También habló de cómo ha sido la relación de Álvarez con sus hijos. “Para mis hijos ha sido un ángel también, es una persona bondadosa, de verdad es entregado, de verdad es un hombre súper presente, es un gran papá y como pareja te puedo decir que es el más partner del mundo”, explicó.

“Yo me meto a unas grabaciones de 20 horas y él me dice ‘desconéctate, yo los llevo a la escuela’. Casi todos los días él los lleva a la escuela porque yo me quedo con María, y luego yo me voy a la fundación y nos organizamos, pero es lo más dedicado”, añadió.

Gómez Mont es sobrina de Fernando Gómez Mont, ex Secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Entre los dos han criado a siete niños en total: Álvarez Puga es papá biológico de dos hijos con Inés Gómez Mont, Bosco y María, Mayito (de su matrimonio previo) Inés, Bruno, Javier y Diego (hijos de Inés y su anterior esposo).

Víctor Manuel Álvarez Puga, es un abogado mexicano, quien con su hermano dirige el despacho CEO de Álvarez Puga & Asociados. Es un hombre que creció en una familia de comerciantes, por ello, tiene pequeñas empresas que han servido ha ayudar a los sectores sociales; en su momento colaboró con la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos.

Parte de sus actividades benéficas se han centrado en la ayuda humanitaria, figuraba en la Cruzada Nacional contra el Hambre y ha creado programas de ayuda para jóvenes en posición vulnerable.

La ex conductora es sobrina de Fernando Gómez Mont, ex Secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón, además de que Víctor Álvarez Puga se le ha señalado por formar parte del selecto grupo de amigos de Juan Collado, abogado que estuvo a cargo del divorcio del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), defensor de Raúl Salinas de Gortari y detenido por la Fiscalía General de la República acusado de delincuencia organizada.

SEGUIR LEYENDO: