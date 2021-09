Quién es Víctor Manuel Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont se casó hace cinco años (IG: inesgomezmont)

Víctor Manuel Álvarez Puga, pareja de la ex conductora de Ventaneando, Inés Gómez Mont, es un abogado mexicano, quien con su hermano dirige el despacho CEO de Álvarez Puga & Asociados. Es un hombre que creció en una familia de comerciantes, por ello, tiene pequeñas empresas que han servido ha ayudar a los sectores sociales; en su momento colaboró con la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos.

Víctor Álvarez Puga es esposo de Inés Gómez Mont, empresario, abogado y papá de 7 niños. Parte de sus actividades benéficas se han centrado en la ayuda humanitaria, figuraba en la Cruzada Nacional contra el Hambre y ha creado programas de ayuda para jóvenes en posición vulnerable.

Entre los dos han criado a siete niños en total: Álvarez Puga es papá biológico de dos hijos con Inés Gómez Mont, Bosco y María, Mayito (de su matrimonio previo) Inés, Bruno, Javier y Diego (hijos de Inés y su anterior esposo).

Inés compartió varias imágenes en compañía de su esposo

En el perfil de Linkedin de la empresa del abogado y CEO de la misma se describe como: “El despacho Álvarez Puga y Asociados ha destacado por la calidad en la prestación de sus servicios, ya que se caracteriza por contar con un marco de seguridad en el cumplimiento de sus obligaciones y sus derechos. De igual forma, lleva a cabo la optimización en la atención de las necesidades legales de las empresas, proporcionando servicios especializados y soluciones a la medida con total apego al marco normativo. Dentro de los servicios que respaldan el trabajo de Víctor Álvarez Puga, es la estructura en la planeación fiscal, los amparos, la defensa fiscal, la gestión de Recursos Humanos, civil, mercantil, corporativo y contractual, así como en el campo agrario y el ambiental”.

Este 10 de septiembre se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo por presunto fraude. También hay versiones que afirman que la presentadora se había envuelto en un problema legal desde 2016, pues se sospechaba de un aparente enriquecimiento ilícito.

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga Foto: Instagram/@inesgomezmont

Recordemos que la ex conductora es sobrina de Fernando Gómez Mont, ex Secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón, además de que Víctor Álvarez Puga se le ha señalado por formar parte del selecto grupo de amigos de Juan Collado, abogado que estuvo a cargo del divorcio del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), defensor de Raúl Salinas de Gortari y detenido por la Fiscalía General de la República acusado de delincuencia organizada.

La última publicación de Twitter de Álvarez Puga fue en 2016, una publicación de: “Personas con discapacidad exoneradas de pagar impuestos”. En el perfil se puede notar una foto principal de Víctor Álvarez Puga con una de sus hijas cuando era bebé.

En redes sociales, su esposa y él todavía no se pronuncian ante la orden de aprehensión de la FGR, los seguidores de la noticia ya se comenzaron a preguntar sobre su paradero e incluso aseguraron que probablemente ya habría huido de México, el nombre de Inés Gomez Mont y su pareja son tendencia en redes sociales.

*Información en desarrollo