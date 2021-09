“Fue un momento muy fuerte”: cómo Alejandra Guzmán se enfrentó a su desnudo tras 40 cirugías

El productor de "El Juego de las llaves" aseguró que Alejandra Guzmán tuvo que haberse dedicado a la actuación al igual que su mamá (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Alejandra Guzmán se enfrentó a hacer un desnudo en la serie El juego de las llaves, la cual se estrenará el próximo 16 de septiembre y pese a las decenas de cirugías a las que se ha tenido que someter tras un mal procedimiento estético, la cantante se desenvuelve sin problema en su papel como actriz, aseguró el productor del programa.

La intérprete de Eternamente bella reveló que en la segunda temporada de la serie erótica su participación jugará un papel fundamental, y no sólo por la trama de la historia, sino por lo que significa para ella poder volver a mostrar su cuerpo luego de enfrentarse a casi 30 cirugías en las que se buscaba retirar los polímeros que se esparcieron por su músculo.

El cineasta Roberto Fiesco, quien es el encargado de la producción de El juego de las llaves, compartió con Ventaneando cómo fue que Alejandra se enfrentó a un reto tan complicado después del impacto que dejó en su cuerpo esta experiencia que casi la llevó a la muerte.

"El juego de las llaves" se estrenará el próximo 16 de septiembre, ahí Guzmán hará su primer desnudo después de casi haber enfrentado a la muerte (Foto: Amazon)

“Fue un momento muy íntimo y muy fuerte para todos. Ella es una mujer siempre expuesta, digamos, siempre abierta a flor de piel y esto me parece que genera un montón de confianza en todo el crew”, aseguró.

Añadió que para todos fue muy enriquecedor ver a Guzmán actuando ya que es una mujer que intenta ser lo más profesional posible y que se esfuerza por hacer las cosas de manera correcta.

“Ella es muy franca como siempre, ella es muy frontal y lo hizo todo de una manera estupenda, profesional, no es de las actrices que va a checar el monitor a ver cómo me veo, es una actriz que confía en la directora, que era Kenia Márquez, para hacer la escena”, comento Fiesco.

Su elogios no se detuvieron ahí, pues también aseguró que lamenta el hecho de que Alejandra no se hubiera dedicado más a la actuación, pues sus dotes son del mismo nivel que su mamá Silvia Pinal o los de su hermana Sylvia Pasquel.

Alejandra aseguró sentirse con más confianza con su cuerpo después de haber enfrentado tantas cirugías (Foto: Instagram @aleguzmanmx)

En una entrevista para Chismorreo, la intérprete de Reina de corazones contó los detalles de su desnudo: “Me desnudo completita, como dios me trajo al mundo; sí me dieron una mariposita ahí para que me la pegara, pero entre los nervios y la sudada, la mariposa salió volando y quedó pegada en un vidrio. Entonces decidí soltarme, dije ‘ya, basta de tapujos y tonterías en la cabeza’”, afirmó Alejandra.

Reveló que se siente bien con su cuerpo a pesar de ya no estar en su mejor momento, pues a sus 53 años afirmó que “se gusta y se siente guapa”. Asimismo, contó que después de múltiples cirugías, ha aprendido a amar su cuerpo con todo y cicatrices, pues contó que:

“Los chinos cuando se rompe algo, ponen oro entre las grietas y eso es lo que yo hice, bueno no les he puesto oro a mis heridas pero sí un chin** de maquillaje sí”, dijo la cantante.

Alejandra tuvo que someterse a 40 cirugías para que le fueran retirados los polímeros que se quedaron en su cuerpo (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Guzmán confesó que a lo largo de su trayectoria se ha sometido a un total de 40 cirugías para resarcir el daño que le ocasionaron las inyecciones de polímeros en los glúteos que recibió en el 2012.

Las heridas habrían causado un gran impacto en la mente de la también actriz, pero ello no la detuvo de seguir haciendo lo que más le gusta, que es presentarse en los escenarios, de esta forma fue que logró salir adelante pese a que el dolor físico la atormenta.

SEGUIR LEYENDO: