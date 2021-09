Alejandra Guzmán contó detalles de su próximo desnudo total en “El juego de las llaves”

Alejandra Guzmán reveló cuándo fue su última cirugía (Foto: Instagram @laguzmanmx)

El próximo 16 de septiembre se estrenará la segunda temporada de El juego de las llaves, una comedia erótica en la que Alejandra Guzmán volverá a aparecer como parte del elenco, pero esta vez tendrá una escena en la que se despojará de toda su ropa.

En una entrevista para Chismorreo, la hija de Silvia Pinal contó los detalles de su desnudo:

“Me desnudo completita, como dios me trajo al mundo; sí me dieron una mariposita ahí para que me la pegara, pero entre los nervios y la sudada, la mariposa salió volando y quedó pegada en un vidrio. Entonces decidí soltarme, dije ‘ya, basta de tapujos y tonterías en la cabeza’”, afirmó Alejandra.

La cantante mexicana se desnudará a los 53 años (Foto AP/Alan Diaz, archivo)

La actriz y cantante reveló que se siente bien con su cuerpo a pesar de ya no estar en su mejor momento, pues a sus 53 años afirmó que “se gusta y se siente guapa”. Asimismo, contó que después de múltiples cirugías, ha aprendido a amar su cuerpo con todo y cicatrices, pues contó que:

“Los chinos cuando se rompe algo, ponen oro entre las grietas y eso es lo que yo hice, bueno no les he puesto oro a mis heridas pero sí un chin** de maquillaje sí”, dijo la cantante.

La última cirugía a la que se sometió fue el pasado 4 de abril del año en curso, la cantante afirmó que ya no desea regresar al quirófano, pero contó que no sabe si tenga que realizarse alguna otra operación en el cuerpo.

La última operación de Alejandra Guzmán fue en abril de este año Foto: @laguzmanmx

Alejandra ha cambiado su estilo de vida para llevar una rutina más saludable, y contó que desde este cambio, su vida ha dado un giro, pues siente una intensa euforia por vivir y afirmó que a pesar de todo nunca dejará de estar “loca”.

El rodaje de la primera temporada de El juego de las llaves impactó a Alejandra por el nivel de libertad que los actores tenían con respecto a la sexualidad retratada en la pantalla, así habló la actriz al respecto:

“Durante el primer Juego de las llaves no podía dormir, de repente veía que pasaban cosas muy reales, yo preguntaba: ‘¿están haciendo lo que creo que están haciendo?’ a lo que me contestaban ‘sí’ y yo ‘ah qué padre’, qué open mind. Luego ya me solté y creo que es bonito, porque en mi generación no había esta libertad”.

La cantante ha sido muy criticada por las diversas cirugías a las que sea ha sometido, las cuales han cambiado radicalmente su apariencia EFE/ Telemundo

La producción de la serie obsequió juguetes sexuales al elenco, lo cual también sorprendió a Guzmán, pues afirmó nunca haber utilizado alguno, lo que la hizo sentir un poco atrasada con respecto a las generaciones con las que trabaja:

“En la promoción de la serie nos dieron unos juguetes sexuales que yo no sabía ni para qué eran, yo decía: ‘¿de verdad soy tan antigua? ¿te cae?’, hay cosas nuevas que no he probado aún”, dijo Alejandra.

Alejandra Guzmán aparecerá al lado de Laura Leon en la serie Foto: @laguzmanmx / @lauraleontv

Asimismo contó que en octubre cumple 34 años cantando, lo que la alegra y le da energía para seguir adelante, por lo que agradeció a quienes la han apoyado:

“Gracias a todas las personas que han estado en las buenas, en las malas y en las peores conmigo, gracias a toda la gente que ha cantado mis canciones y que siguen recordando cosas con sólo una canción”.

