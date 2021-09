Alessandra Rojo desmintió que Rix ya fue puesto en libertad por caso de Nath Campos

Alessandra Rojo de la Vega y Nath Campos en conferencia de prensa después de que se diera a conocer que Rix se declaró culpable por abuso sexual (Foto:Twitter/@AlessandraRdlv)

La ex diputada de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega ha acompañado a Nath Campos durante el proceso de su denuncia contra el youtuber Ricardo Arturo González Méndez, mejor conocido como “Rix” por abuso sexual. Por ello, decidió aclarar en qué situación se encuentra el acusado y si es cierto que fue puesto en libertad.

A través de su Instagram, la política ahondó en que Rix de una u otra forma ya era culpable y lo que actualmente se estaba esclareciendo era como cumpliría las sanciones estipuladas por las autoridades correspondientes.

“El delito fue violación equiparada agravada en grado de tentantiva es decir que no hubo penetración. Él fue declarado culpable, porque aceptó lo que hizo, los hechos y por los elementos de prueba que existen en la carpeta de investigación. Está claro que él es culpable, lo aceptó ante el juez y se le puso una pena de tres años 20 días, esto fue el primero de septiembre”, externó Rojo desde sus redes sociales.

Mónica Peña, Nath Campos y Alessandra de la Vega en conferencia (Foto:Twitter/@AlessandraRdlv)

Explicó que los jueces son los que se encargan de ver como será la sanción y en este punto, Rix -por derecho- podía solicitar “beneficios” para la condena que le fue asignada. Fue en ese punto que el influencer intervino con su defensa y se le mencionó que las condiciones serían que reparara el daño, además de una “fianza por recuperación”. Esto quiere decir, que Rix tendría que darle a Nath una cantidad de dinero, -el cual ella no aceptó y ya fue repartido en cuatro asociaciones- aunado a los 30 mil pesos.

“Los treinta mil pesos van directo a las autoridades, esto quiere decir que cuando eres primo delincuente, que no haz cometido un delito antes y la pena es menor a cinco años, puedes tener estos beneficios. Así lo determina un juez, así lo hacen las autoridades, así funciona nuestro código penal. A muchas no les gusta evidentemente, porque ¿como se repara el daño a una persona que por muchos años no pudo estar tranquila?”

Explicó que después de las noticias difundidas durante el miércoles pasado, otras víctimas de Rix se contactaron con ella y Nath, por lo que actualmente se está viendo si ellas presentarán alguna denuncia en contra del imputado.

Nath Campos denunció a Rix por abuso sexual (Foto: Instagram/@nathcampost)

“Hay indignación, sí, así funciona nuestro código penal. Es culpable, sí. No sale libre, pudiera salir de la cárcel. No está fuera según la información que tenemos, ¿puede salir?, sí. Pero sale con antecedentes penales ya que es culpable. Va a tener que cumplir esta condena como dicte un juez, nosotros no tenemos idea de como vayan a proceder las autoridades [...] No está libre de culpa, no va a pagar por lo que hizo y los 30 mil pesos no son de fianza, son una fianza pero por sustitución. Es un beneficio que tiene por primodelincuente”, externó.

Cabe recordar que esta mañana, Nath Campos, Alessandra Rojo y Mónica Peña estuvieron en una conferencia de presa para dar a conocer los más recientes avances sobre el caso contra el youtuber.

Rojo de la Vega dio unas palabras y declaró que “cuando una mujer rompe el silencio inspira a miles de mujeres a hacerlo [....]. Decidí acompañar a Nath en esta conferencia porque desde que me buscó por primera vez para contarme lo sucedido yo le di mi palabra que iba a acompañarla durante todo este proceso hasta que terminara”.

Alessandra también confesó que durante el proceso Nath Campos no confiaba de la justicia en México pero que tenía la necesidad de hablar para que más personas no fueran víctimas de Rix. No obstante, mencionó que por eso se lucha todos los días para que cada una de las mujeres que buscan justicia en este país logren obtenerla y que el silencio ya no sea un obstáculo para realizar este tipo de denuncias.

