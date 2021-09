Alessandra Rojo de la Vega apoyó a Nath Campos en su lucha contra Rix: “Abres una esperanza”

Alessandra Rojo de la Vega y Nath Campos en conferencia de prensa después de que se diera a conocer que Rix se declaró culpable por abuso sexual (Foto:Twitter/@AlessandraRdlv)

Alessandra Rojo de la Vega, exdiputada de la Ciudad de México, declaró que acompañó a Nath Campos durante el proceso contra del youtuber Ricardo Arturo González Méndez, mejor conocido como “Rix” por abuso sexual. Luego de dar una conferencia de prensa junto a la influencer y su abogada, Mónica Peña, le agradeció por la confianza y afirmó que le abrió la esperanza a miles de mujeres.

“Agradezco tu valentía, tu voz, tu ejemplo, tu resistencia y la confianza que me diste para acompañarte en este difícil proceso. Hoy cierras un capítulo muy doloroso y a la vez abres una esperanza en miles de mujeres. Te quiero mucho Nath”, escribió en sus redes sociales.

Esta mañana en dicha conferencia Mónica Peña, abogada de la víctima, hizo un breve reencuentro de los acontecimientos sobre la denuncia que presentó Nath Campos en enero ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de Rix por violación equiparada en grado de tentativa.

Mónica Peña, Nath Campos y Alessandra de la Vega en conferencia (Foto:Twitter/@AlessandraRdlv)

Después el 26 de febrero, tras reunir todas las evidencias legales, se dictó el acto de vinculación a proceso y se estableció la prisión preventiva oficiosa en contra del agresor. Posterior, la abogada dio a conocer que el youtuber se declaró culpable voluntariamente.

“El 1 de septiembre del 2021 Ricardo, de manera voluntaria, se declaró culpable y manifestó su deseo de acogerse al procedimiento [...]. Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa cometido en contra de Natalia Campos”, expusó.

Más adelante detalló que a Rix se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de 3 años y 2 meses y que debió de realizar una reparación del daño; sin embargo, Nath Campos decidió no recibir los recursos y dio la instrucción que donarlos a asociaciones que se dedican a la atención de víctimas en el país.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuando arrestó a Rix en prisión preventiva. (Foto: FGJ-CDMX)

Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega dio unas palabras y declaró que “cuando una mujer rompe el silencio inspira a miles de mujeres a hacerlo [....]. Decidí acompañar a Nath en esta conferencia porque desde que me buscó por primera vez para contarme lo sucedido yo le dí mi palabra que iba a acompañarla durante todo este proceso hasta que terminara”.

Alessandra también confesó que durante el proceso Nath Campos no confiaba de la justicia en México pero que tenía la necesidad de hablar para que más personas no fueran víctimas de Rix. No obstante, mencionó que por eso se lucha todos los días para que cada una de las mujeres que buscan justicia en este país logren obtenerla y que el silencio ya no sea un obstáculo para realizar este tipo de denuncias.

Terminó su participación invitando a todas las mujeres a denunciar porque solo así se puede evitar que un agresor siga cometiendo este tipo de delitos. “Lo más importante es que cuando ustedes hablen van a evitar que otras mujeres vivan lo que a ustedes intentó destruirlas. El cambio lo estamos haciendo juntas”, finalizó.

(Foto: Instagram/@nathcampost)

Por último, Nath Campos decidió dar unas declaraciones del cómo se siente después de saber que Rix se declaró culpable y que ahora tendrá que cumplir con su condena. “Ha sido un año bastante pesado pero no pensé que el tener una conclusión legal en este caso me fuera a dar una validación emocional en este tema”, expresó.

La influencer expusó que se siente satisfecha con el resultado y que el tiempo de cada mujer para hablar y exponer que fue víctima es diferente, pues considera que es un proceso muy difícil y cada una lo vive a su manera.

Finalmente, mencionó que todo el apoyo que recibió durante el proceso le ayudó para darse cuenta que todo valió la pena. “El amor y el apoyo que recibí, no solo de mis seres queridos y personas queridas sino de todas las mujeres del país, creo que sentí una unión y un apoyo que me alentó muchísimo”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO: