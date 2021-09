Por qué Rix podría quedar libre antes de que se cumplan sus tres años de condena

(Foto: FGJ-CDMX)

Ricardo Arturo González Méndez “Rix” fue condenado a tres años y dos meses de prisión tras declararse culpable por el delito de violación contra la también youtuber Nath Campos, sin embargo hay posibilidades que esta condena pueda ser menor y él quedaría en libertad condicional.

“La sentencia de 3 años y 2 meses que le impusieron a Rix, le permite solicitarle al juez una libertad anticipada en la que solo deba acudir a firmar periódicamente. Será el juez de la PJCDMX (Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México) el que determine si le concede, o no, ese beneficio”, escribió el periodista de nota roja Carlos Jiménez en su cuenta de Twitter.

Y es que al declararse culpable al seguir su proceso con buena conducta, sus abogados podrían solicitar ciertos beneficios si se llegan a cumplir ciertos requisitos establecidos en la ley, esta figura es contemplada en ciertos sistemas legales como una medida de rehabilitación, que le permite al condenado, tras cumplir una cierta proporción de la pena impuesta y otros requisitos, terminar su condena en libertad.

En conferencia de prensa, Mónica Peña, abogada de la influencer, compartió que el imputado aceptó de manera voluntaria los cargos el pasado 1 de septiembre del 2021 y declaró que se atendría al procedimiento abreviado.

“Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa cometido en contra de Natalia Campos. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años y dos meses”.

Este proceso, detalló, también implicaba una reparación económica del daño, sin embargo, la defensa aclaró que Nath decidió no recibirlo para sus propios intereses y optó por donarlos a Asociaciones dedicadas a la atención de víctimas de violencia en la Ciudad de México (CDMX) y en el país.

Por su parte, Nath se expresó satisfecha con la culminación del proceso legal, iniciado el pasado enero de este año, el cual, a pesar haber figurado como un capítulo difícil en su vida, también le brindó “validez emocional”.

“Siento yo el final de un capítulo que fue bastante difícil, bastante doloroso. No pensé que el tener una conclusión legal en este caso me fuera a dar tanta validación emocional en este tema y estoy muy satisfecha (...) Me siento distinta, me siento cambiada y siento que esto marca el final de un capítulo y de muchos años de mi vida de mucha lucha”.

La influencer admitió que las acciones legales “superaron por completo sus expectativas” pues, era consciente de las deficiencias de la justicia mexicana, así como de los prejuicios de la sociedad.

“Pensaba un poco en lo que me estaba metiendo cuando empezó todo esto, pero creo que la realidad superó mis expectativas, sobre todo con el apoyo y el amor que recibí de todas las mujeres del país. Sentí una unión y un apoyo que me alentó muchísimo (...) Siento que eso me ayudó en todo este proceso a darme cuenta que vale la pena; que alzar la voz era muy valioso, declaró.

“Denunciar no es un proceso fácil”

Fue el 25 de febrero de este año cuando el influencer Ricardo “N”, mejor conocido en redes sociales como “Rix”, fue arrestado por presuntos actos de violación en contra de Nathalia Campos. Desde ese momento hasta la fecha, el influencer de 30 años permanece privado de su libertad vinculado a proceso.

“Denunciar no es un proceso fácil, creo que la manera en la que se llevan las denuncias siempre es difícil. Yo pasé un proceso muy duro en la fiscalía el día que denuncié. Creo que si yo hubiera denunciado el día que me pasó, no habría podido, lo hice cuando estaba preparada para hacerlo”, declaró.

Además, aprovechó el espacio para hacer un llamado a todas las personas que juzgan a las víctimas por no denunciar a tiempo. Mencionó que acudir a la justicia legal es un proceso complicado porque cada persona lo vive de distinta manera.

La influencer de 26 años reconoció que para ella fue muy difícil todo lo que pasó desde la agresión sexual que vivió hasta el día en que se atrevió a alzar la voz. Dijo que primero tuvo que atravesar un proceso personal para después externarlo.

“A mí me costó mucho tiempo, muchos años, conozco a personas que de pronto no, lo hacen al día siguiente. Es algo de cada quien, de cada circunstancia y de cada situación (...) se tiene que respetar la decisión de cada quien de hablarlo cuando se puede”.

