De un noticiero a La Rosa de Guadalupe: así la aparición de Denise Maerker en el famoso programa

La periodista, Denise Maerker es conocida por conducir noticieros en la televisión, sin embargo, en esta ocasión decidió darle un giro a su carrera y aparecer en uno de los programas más famosos y controversiales de México: “La Rosa de Guadalupe”.

Todo sucedió en el capítulo llamado “El Futuro”, donde un joven decide renunciar a su trabajo e irse de viaje a Asia con los ahorros que consiguió durante ese tiempo. Así, tras su regreso de dicho continente su padre le insiste en que busque un empleo.

Así, “Alexander” tras encontrar un nuevo trabajo decide independizarse e irse a un lujoso departamento en Polanco, pese a la inconformidad por parte de su padre.

Pero la aparición de Maerker acontece cuando la trama se encuentra en marzo de 2020 y el joven está comiendo mientras ve la televisión. Así, los creadores del programa retomaron el momento en que la periodista dio la noticia respecto a la llegada del COVID-19.

Denise Maerker en la rosa de Guadalupe (Foto: Captura de pantalla/ La Rosa de Guadalupe)

“Una nueva cepa de un virus que provoca enfermedades respiratorias y que fue detectado el apenas 31 de diciembre en la ciudad de Wuhan en China y que tiene preocupado al mundo. Hasta el momento se reportan 581 casos de contagio, 574 casos distribuidos en China”, puede escucharse a la presentadora desde su set habitual.

A partir de ese momento, el rumbo de “Alexander” irá en declive ya que debido a las restricciones sanitarias que surgieron a partir de la pandemia y la situación de muchas empresas, quedó sin empleo.

Simultáneamente se narra la historia de “Victoria”, una mujer que vive en la Condesa con roomies y solo le gusta tener dinero para ir de fiesta, pero, quien tras escuchar el mensaje de la periodista respecto a la situación causada por el virus Sars CoV-2 no logra entender que su vida cambiará por completo.

Meses después Denise vuelve a aparecer para informar que la situación es cada vez más grave y que se podría tener una emergencia a nivel mundial.

Cabe señalar que apenas a mediados de mayo, a través de Twitter la cuenta de Televisa Prensa compartió con sus seguidores que la serie de capítulos unitarios arrasó con el rating.

“Gracias a ti, @LaRosaDeGpeOf logró posicionarse como lo más visto en la televisión abierta con una audiencia de 3.2 millones de televidentes y superó a su competencia por 188%”, escribió la cuenta de esta televisora.

Denise Maerker salió en el famoso programa (Foto: Captura de pantalla/ La Rosa de Guadalupe)

El 5 de febrero de 2008 se transmitió por primera vez este programa, pero 13 años después sigue siendo un producto de consumo generalizado entre personas de distintas edades.

La Rosa de Guadalupe se ha mantenido como líder entre la preferencia a lo largo de los años, esta serie dramatiza situaciones diversas de la sociedad mexicana. En cada capítulo los protagonistas concluyen su conflicto o reflexionan después de la aparición de una rosa blanca dejada aparentemente por la Virgen de Guadalupe.

En febrero de 2020, el programa fue incluso reconocido en los premios Global TV Demand Awards, en la categoría Exportación más demandada de América Latina (Most In Demand Export From Latin America). Los galardones fueron creados para otorgarles reconocimiento a los contenidos audiovisuales de mayor demanda a nivel internacional.

