Freddy Ortega narró misteriosos sucesos con ovnis y hombres de negro: “una línea de tres kilómetros”

Freddy Ortega experimentó dos sucesos relacionados con el fenómeno ovni (Foto: Cuartoscuro)

Freddy Ortega aseguró en una entrevista para diversos medios de comunicación que ha contemplado la aparición de ovnis en dos ocasione,s y su primer encuentro con estos objetos fue en Atlixco, Puebla, en un lugar llamada “La casita blanca”.

“Íbamos como 12 personas e iban grabando con una de esas VHS y llegando a la parte de arriba vemos una nave que era como 2 cucharas sin mango, una sobre la otra, y de repente desapareció. Llegamos a casa de mi mamá, pusimos la videocasetera en slow motion y vimos cómo una línea salió hacia la derecha, hacia donde todos volteamos”, comentó el integrante de los Mascabrothers.

Freddy reveló que la persona que se quedó con el metraje fue amenazada: “Él llegó y un día nos dijo: ‘Unos weyes de negro llegaron y me dijeron que yo tenía un casete de algo que habíamos grabado, y que se lo tenía que dar’ y fue una segunda vez: ‘Estos weyes regresaron y que me iba a cargar la no sé qué’ y un día apareció muerto”. Como a los ocho o 10 años, su hijo me habló: ‘oye Freddy, encontré el casete de mi papa, ¿lo quieres?’. Y le dije: ‘Deshazte de él ahorita’, yo no sé qué pasó pero es real”.

Freddy ha pensado en irse de México por la inseguridad (IG: ortegamascabrother)

Su segundo encuentro con los ovnis ocurrió en Brasil: “Me habla mi hermano German: ‘Wey, asómate a la ventana ahorita’, nos asomamos y era como una línea, calculábamos como de 2 o 3 kilómetros de largo, y hacía como flashazos, se detenía, se quedaba una luz y caminaba, como si tomaran muchísimas fotografías hasta que desapareció”, detalló.

En otros temas, en el mes de junio Freddy confesó que contrajo nupcias y que no quiso hacerlo mediático, pues sólo sus seres queridos más cercanos asistieron a la íntima ceremonia con la que llevó al altar a su hoy esposa, con la cual sólo sostuvo unos meses de noviazgo y relató el porqué decidió casarse pese a que tenía poco tiempo de conocerla.

“No tenemos mucho de conocernos, la primera vez que salimos fue en septiembre del año pasado, y a partir de ahí fue así, ya no despegarnos, ella vivía en Pachuca, ahora ya vive obviamente aquí en México, y es una mujer que de entrada encanta, enamora, mis amigos la adoran, y no tuve que pensarlo”.

Hace más de un año los "Mascabrothers" regresaron a Televisa para dedicarse a la producción de su programa "Relatos Macabrones" (Foto: Ricardo Castelan/Cuartoscuro)

En meses pasados, Rubí, su esposa, aseguró que toda iba bien y que han logrado compartir varios momentos como pareja: “Ha sido hermoso, ¡maravilloso! Estoy terminando mi maestría en Ciencias Políticas y Sociales, y afortunadamente tengo tiempo de acompañarlo al trabajo y ver lo que hace; a veces él hace sus cosas y yo las mías, pero estamos muy coordinados, y el tiempo que pasamos lo disfrutamos mucho”.

Otra de las preguntas que han surgido entre los seguidores del actor y los internautas ha sido si la diferencia de edad ha sido un factor que haya influido, pero la también cantante confesó que lo considera como una virtud: “¡Para nada! Creo que eso es una ventaja, Freddy ya sabe lo que quiere, es un hombre con mucha madurez, y la edad no es algo relevante, nos entendemos muy bien y eso es lo más importante. Tampoco hay una diferencia generacional, yo tengo un alma vieja y él tiene un alma increíblemente enérgica, maravillosa. La edad no es importante para nosotros, la edad está en el corazón”.

La pareja aún no tiene definida una fecha definida para su unión religiosa (Foto: Captura de pantalla/Sale el Sol)

En la misma serie de preguntas y respuestas, Cristina fue cuestionada sobre si ya han decidido tener hijos, pero ambos llegaron al acuerdo de no procrear: “No, ya lo hemos hablado; personalmente yo nunca lo he tenido en mi plan de vida, y él tampoco. Desde que nos conocimos lo platicamos, hay muchas condiciones de medio ambiente, política, de salud ahora con la pandemia, entonces, así lo decidimos”.

