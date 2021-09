Julio Camejo reveló cuánto le costará reponer las autopartes que le robaron a mano armada: “agradecer que no te maten”

Julio Camejo fue víctima de un asalto al sur de la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

El pasado viernes 3 de septiembre Julio Camejo dio a conocer que fue víctima de la delincuencia en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México; a través de sus redes sociales denunció que le robaron la pantalla y partes del tablero de su camioneta y reveló cuánto dinero gastará en reponer las autopartes.

En una entrevista para el programa Sale el sol, compartió los detalles del asalto y de su problema con las autoridades mexicanas: “El ministerio público de la alcaldía Álvaro Obregón sabía lo que estaba sucediendo porque no soy la primera persona, debo ser el número entre 10 y 15 en menos de un mes que han asaltado con pistola en mano en una cuadra, el ministerio público es incapaz de poner una patrulla a hacer una ronda de vigilancia”.

El exparticipante del reality Big Brother compartió su sentir al no poder hacer nada, pues fue encañonado: “La impotencia de que sabes que tienes que dejarte robar y agradecer que no te maten [...] Encontré a las personas que estaban robando mi auto y simplemente me apuntaron, esto es a la buena o mala, sólo me hinqué y bajé la cabeza”.

Julio Camejo es originario de Cuba (Foto: Instagram@soyjuliocamejo)

Julio reveló que la estimación de gastos para reponer su camioneta es muy alta: “Vengo de cotizar autopartes, porque no se me pega la gana de irle a comprar a los lugares donde te venden las autopartes robadas, porque si no, yo soy parte de todo esto y sé que en esos lugares a veces te lo vende hasta la mitad y va costar 72 mil bolas”.

Finalmente Julio aseguró que lo mejor en estos casos es hacer una denuncia: “Mi gente, levante la denuncia, yo sé que es penoso, que hay veces que denunciar al ladrón y tres meses después lo ves en la calle y te dicen ‘es que no hay pruebas, es que robó menos 50 mil pesos’, pero denunciemos”.

Cuando el actor cubano compartió a través de sus redes sociales que había sido víctima de la delincuencia, se mostró en su automóvil, sentado y lanzó una simple pregunta a sus seguidores: “¿de quién es la culpa?”. La sorpresa para todos fue ver las tomas que hizo después.

"Mi gente, al mal tiempo buena cara. Me tomé esta foto sonriendo porque nada material puede desestabilizar tu felicidad" Fue el mensaje de Julio Camejo después de ser asaltado (Foto: Instagram / @soyjuliocamejo)

Su auto no tenía el estéreo, no dio más detalles en ese momento sobre el asalto, pero sí ofreció la ubicación exacta del lugar: “¿De quién es la culpa? Me robaron en la CDMX. Delegación Álvaro Obregón, colonia Lomas del Pueblo de Tetelpa. Calle Real de Minas. Código Postal 01790. Entonces, ¿de quién es la culpa?”, dijo el actor.

Horas más tarde compartió otro mensaje mucho más duro en sus redes sociales y dio a entender que fue víctima en un asalto a mano armada en el que también le robaron dinero.

“Qué impotencia es tener que aceptar que te roben y agradecer que no te maten. O sea me lo das a la buena o a la mala”, fue la forma en que inició su video, haciendo movimientos con los dedos que indican un arma de fuego.

Después reflexionó que lo mejor es que el dinero que le fue arrebatado durante el asalto, sea utilizado para comprar medicinas o bien, en la compra de alimentos para una familia que lo necesita.

“Qué impotencia agradecer que no te maten”: el crudo testimonio de Julio Camejo tras su asalto (Foto: Instagram / @soyjuliocamejo)

“Ojalá tú que me robaste, ese dinero sea para llevarle medicinas a tus padres o para llevar el pan nuestro de cada día a tus hijos. Yo sé lo que es pasar hambre, yo lo viví. Porque si no es así, qué mezquina y qué miserable está siendo tu vida”, dijo el actor.

