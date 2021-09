Productor de “Dr. Cándido Pérez” confesó si el escándalo de Arath de la Torre afectó al programa

Pedro Ortiz de Pinedo, productor de la nueva temporada de Dr. Cándido Pérez reveló si el escándalo en torno al comercial de Arath de la Torre en donde presuntamente discriminó a los Voladores de Papantla influyó en la decisión de no continuar el programa. (Foto: Televisa)

Durante una entrevista con el periodista Javier Poza, el creativo de la televisión admitió que de alguna u otra manera, la polémica “atropelló” el estreno del nuevo giro al clásico programa de televisión protagonizado por Jorge Ortiz de Pinedo.

“Digamos que los comentarios en términos generales fueron muy positivos hacia el programa”, comenzó en la entrevista. “No quisiera yo meterme en torno a la polémica que se causó a raíz del comercial que hizo Arath de la Torre, algo que sin duda atropelló un poquito el estreno”.

“No sé si le haya afectado a la serie como tal, pero sí, de alguna manera, hubo gente que estaba muy enojada con el contexto y que se fueron muy enojados contra el programa cuando ni siquiera lo habían visto, esa es la realidad”, opinó durante la transmisión de este lunes del programa.

El programa que anteriormente se transmitía en horario estelar, actualmente tendrá lugar en la barra nocturna de la televisora. De acuerdo con el portal de Las Estrellas, a partir de octubre formará parte de la barra cómica conocida como Noche de Buenas, la cual tiene lugar de lunes a viernes en cuanto termina el noticiero con Denise Maerker, es decir a las 23 horas.

Según lo anunciado en el portal de Televisa, durante ese mes se retransmitirán los primeros siete episodios de la serie que ya se habían emitido y seis más, ya que la temporada tiene 13 capítulos en total. No obstante, la temporada completa ya se puede visualizar en Blim, la plataforma de streaming que ofrece Televisa.

Dr. Cándido Pérez está protagonizada por Arath de la Torre y otros talentosos actores como Irán Castillo, Raquel Garza, Lorena de la Garza, Marcia Coutiño, David Ramos, Dali González y Ana Paula del Moral.

Además, esta temporada cuenta con las actuaciones especiales de Jorge Ortiz de Pinedo, Raquel Bigorra, Paola Rojas, Alicia Machado, Marisol Gonzalez, Alma Cero, Lolita Cortes, Malillany Marin, Andrea Escalona y Violeta Isfel.(Foto: Las Estrellas)

La segunda versión de esta serie es una manera de renovar la versión original de 1987 interpretada por el mismo Jorge Ortiz de Pinedo, ahora productor de la misma. La historia del Dr. Cándido Pérez gira en torno a un ginecólogo.

Fue el periodista Alejandro Zúñiga quien dio a conocer que debido al bajo rating que alcanzó el programa sería cancelado. Desde su estreno no logró las mejores audiencias: alcanzó un promedio de un millón 500 mil televidentes, pero el siguiente fin de semana, fue visto sólo por un millón 100 mil personas, mientras que el reality de TV Azteca promedió 1 millón 700 mil televidentes.

“El primer capítulo le fue bien, promedió millón y medio pero el segundo capítulo todo se derrumbó, se derrumbó la audiencia al caer en millón 100 mil y en Televisa los ejecutivos están esperando a que termine la primera temporada”, expresaba Zúñiga.

“Está muy mal logrado. Jorge Ortiz de Pinedo a lo mejor no es el actor que México esperaba, pero es un actor muy carismático, es muy simpático, y esa simpatía que tiene, aunque le pasó la batuta a Arath de la Torre, no le pasó la simpatía, se la quedó Jorge”, dijo el periodista respecto a por qué la audiencia no lograba sentirse atraída con esta nueva versión.

