Andrés García tendrá su propia serie biográfica en la que será productor, director y actor

Andrés García podría dar pronto el "claquetazo" para su serie biográfica (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

Andrés García ha dado a conocer que hará su propia bioserie, pero Juan José Origel reveló que esta será producida por el mismo actor, así como también contará con su participación.

Según detalló el periodista de espectáculos, Andrés García planea llevar a la televisión su vida, al igual que muchas otras celebridades que han decidido compartir sus momentos más íntimos con sus seguidores.

Contrario a la mayoría de otros artistas, el histrión ha decidido él mismo ser actor de su serie biográfica y contar con el apoyo de otros actores para que den sus testimonios y compartan sus experiencias con los artistas que los encarnarán en dicho proyecto.

Andrés García será el productor, director y actor de su propia serie biográfica (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Según dijo “Pepillo Origel”, García no tiene en mente dañar a nadie con la historia que vaya a contar, pues a fin de cuentas sería lo que vivió, pero la imagen de algunas personas se podría ver afectada por lo que sea mostrado.

Entre los artistas que es seguro incluirá estarán Verónica Castro, Luisito Rey, Luis Miguel, Jorge Rivero y Lucía Méndez, con quienes llegó a tener una cercana relación.

Finalmente agregó que buscará a los actores ideales que lo representen en su niñez y juventud, pues el podría ser quien actúe como su propia persona en la tercera edad, pero por el momento sólo ha comenzado a planearla, pues daría el “claquetazo” hasta que la pandemia se lo permita.

Andrés García aseguró tener algunos personajes listos para su bioserie, entre los que se encuentra Lucía Méndez (Foto: Las Estrellas)

Andrés García se ha caracterizado por ser una persona que no teme exhibir su verdad, incluso en varias ocasiones ha compartido quiénes han sido las mujeres con las que ha tenido algunos fugaces encuentros y las ocasiones en las que se ha ligado con grupos criminales.

Entre los momentos que ya ha relatado el actor y que aparecerán en su bioserie, estará el roce que hubo con Luis Miguel y la amistad con el padre del cantante, Luis Rey.

De acuerdo con el actor, Luis Miguel decidió alejarse de él tras una llamada de atención: “Por ahí tuvimos algún raspón, en algún momento le llamé la atención y desde entonces no se ha comunicado conmigo, pero yo lo entiendo”, explicó en entrevista con el programa Hoy.

Tan cercana era la relación de Luis Miguel con Andrés García que lo llamaba "papá" (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

El actor aceptó que comprende la situación de “El Sol” al tratarse de una figura pública: “Entiendo que él es una figura importante y seguro no está acostumbrado a que le llamen la atención, pero yo lo sigo queriendo igual”.

Agregó que le gustaría dejar el pasado atrás y arreglar las diferencias con el cantante, pues la cercanía también era con la familia del cantante: “Me encantaría porque yo toda la vida lo he querido como a un hijo”.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, el actor confesó que se llamaban “papá” e “hijo”, respectivamente.

Debido a la cercana relación con la familia Gallego Basteri, en varias ocasiones el histrión ha asegurado que él conoce el paradero de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, quien supuestamente habría muerto a manos del mismo Luisito Rey.

Andrés García aseguró haber mantenido un amorío con María Félix (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial // Fundación María Félix)

Otro de los más controversiales relatos es el supuesto amorío que sostuvo con María Félix, el cual nunca habría podido formalizarse debido a que “La Doña” tenía esposo.

“La Doña y yo nos queríamos mucho, nos gustábamos mucho, y siempre tuvimos ganas el uno del otro. A mí me daba pena porque a ella le valía madr*s; ella estaba con su marido, se paraba y venía y me agarraba, me besaba y me apapachaba y no paraba de apapacharme y de besarme”, comentó el actor en su canal de YouTube.

