Hugo López-Gatell será papá: está esperando un hijo con Rebeca Peralta

López Gatell y Rebeca Peralta Mariñelarena están esperando a su primer hijo juntos (Foto: Twitter@MurguiaEsther/Cuartoscuro)

De acuerdo con información de Cuna de Grillos, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y su pareja Rebeca Peralta Mariñelarena están esperando a su primer hijo.

El embarazo de Rebeca se dio a conocer mediante una publicación de Facebook realizada por ella misma a finales de julio de 2021, la maestra en Estudios Latinoamericanos escribió que no había podido vacunarse contra la COVID-19 porque su bebé aún no cumplía con las semanas de gestación necesarias para hacerlo.

Otra publicación que reveló la espera del segundo hijo de Gatell se realizó el 4 de septiembre, de acuerdo con Cuna de Grillos, en la fotografía de Facebook es evidente un embarazo de 15 semanas aproximadamente. “Coincidieron las pancitas de la Rebe y la mía. Los bebitos latinoamericanos de la 4T”, se puede leer en el perfil de Veka García.

Esta es la foto de Rebeca Peralta Mariñelarena embarazada (Foto: Twitter/@betotavira)

En la fotografía aparece el funcionario público abrazando a su pareja mientras que la activista política se encuentra a lado de ambos, las dos mujeres lucen su vientre abultado por la gestación.

Este es el primer embarazo para Rebeca pues el subsecretario ya es papá de Francesc, quien actualmente tiene 11 años y cuya madre es Arantxa Colchero, su primera esposa. Con ella estuvo casado durante dos décadas y a través de una carta dirigida a la revista Emeequis, el 25 de abril, la economista informó que tenía dos años que se había separado de Hugo López-Gatell.

Fue en octubre que se hizo pública la relación sentimental entre Rebeca y Hugo López-Gatell, cuando se dieron a conocer imágenes de ambos en un restaurante de la colonia Roma, en la Ciudad de México, lo cual generó una de las primeras críticas para el funcionario público.

Gatell también recibió críticas por esta fotografía cuando estaba hacia el final de su confinamiento por COVID-19 (Foto: Twitter@AdrianaG03)

Rebeca Peralta es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también cuenta con una maestría en Estudio Latinoamericanos y se autodefine, según lo indica en su perfil de Twitter, como mexicana-boliviana.

Fue coordinadora del grupo de trabajo “Geopolítica, integración regional, y sistema mundial” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), también se desempeñó como docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Bolivia, misma nación en la fungió como directora general de planificación del Ministerio de Minería y Metalurgia (2016-2019).

Rebeca Peralta Mariñelarena se reconoce como mexicana-boliviana (Foto: Twitter@ainda_luna)

Respecto a las polémicas fotografías en las playas de Zipolite, Oaxaca, en su momento el funcionario público explicó que se trató de una visita familiar, con quienes convivió en una casa particular durante las festividades de fin de año y enfatizó que no tenía nada que ocultar.

Las imágenes del subsecretario fueron difundidas en redes sociales el 3 de enero, en las que está en un restaurante en Zipolite, uno de los detalles que se señaló es que no usaba mascarilla.

Al respecto, el subsecretario de Salud precisó en la conferencia vespertina del 4 de enero que se generó una narrativa al respecto de su visita al destino turístico y se sacó de contexto.

Hugo López-Gatell fue captado sin usar cubrebocas en un vuelo con destino a Huatulco (Foto: Twitter@SGarciaSoto)

“Por ejemplo, el cubrebocas en el avión, cuando estaba hablando por teléfono con el doctor Ruy López Ridaura para darle instrucciones sobre los preparativos de la vacunación, no me escuchaba y me tuve que bajar el cubrebocas y, en el momento, en que me lo bajo, las fotografías, entonces, ya es querer sacar de contexto”, puntualizó.

En el caso de su estancia en el restaurante, aclaró que siguió las medidas de sana distancia, petición que ha hecho al resto de la población en los últimos meses en los que se ha enfrentado la presente contingencia sanitaria.

López-Gatell Ramírez insistió que con los seis comensales con los que compartió la mesa en el restaurante en Zipolite se respetaron las medidas de sana distancia. “Llegué con cobrebocas. Es sacar de contexto las cosas”.

