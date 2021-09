Hijo de Cepillín teme por su vida tras haber recibido amenazas de muerte

Cepi compartió que las amenazas que comenzó a recibir el agosto pasado lo han hecho temer por su integridad y la de su familia (Foto: Instagram/@cepillintv)

Ricardo González Junior, reconocido por ser el hijo de Cepillín, aseguró que teme por su vida después de que lo han amenazado de muerte a través de redes sociales.

El hijo del llamado Payasito de la tele dio a conocer a través de una entrevista con la revista de espectáculos TV Notas que desde hace algunas semanas ha recibido mensajes en los que una persona lo amenaza, asegurándole que de no dejar a su esposa, lo asesinará.

El también payaso confesó sentirse muy alarmado desde que la madrugada del pasado 18 de agosto comenzó a recibir mensajes a través de los que sus seguidores le informaban que en TikTok había una cuenta que estaba enviando mensajes de odio hacia él.

Roberto González fue amenazado a través de TikTok, al igual que su esposa (Foto: Instagram/@cepillintv)

Esta mismo usuario ya le había mandado mensajes a su esposa, quien no los había leído porque no revisa constantemente sus redes sociales. Ahí, en un principio solamente le decía: “Deja a Cepi y vente conmigo”, pero en mensajes posteriores ya eran directamente amenazas de muerte en contra de Roberto.

Rápidamente, los fans de Ricardo comenzaron a reportar la cuenta y a los minutos ya la había bloqueado, por lo que son pocos los mensajes que se lograron recuperar.

Cepi confesó que no piensa que se trate tan solo de una broma muy pesada o de comentarios que alguien dijo al azar ya que fueron muchos los mensajes que recibió y eran muy enérgicos, lo que le ha causado sentir miedo cuando sale de casa.

"Cepi" dijo esperar que se detengan las amenazas y sólo se trate de un susto (Foto: Instagram/@cepillintv)

“No puedo creer que existan este tipo de personas; no creo que se trate de una broma porque no fue sólo un mensaje, fueron varios y hasta el tipo señaló que ya sabía donde encontrarme, cómo saben, yo vivo en Metepec, Estado de México, y justo ese día (18 de agosto) tuve que ir a un evento a la CDMX, entonces iba en la carretera todo sacado de onda y muy desconfiado, ya que, este sujeto aseguró que sabía que ese día iba a salir de casa y que mejor me despidiera de mi familia”, reveló.

Cepi lleva casado con su esposa Fely 22 años y en este tiempo no le había ocurrido algo similar, pero su familia ha intentado tranquilizarlo, incluso sus hijos de 17 y 14 años le han brindado apoyo emocional desde que comenzaron las amenazas.

El comediante tomó algunas cartas en el asunto y, aunque sostiene que él no tiene enemigos a los cuales temer, ha decidido comenzar a rastrear a la persona que le envió los mensajes.

Roberto dijo que, al igual que su padre, no se protegerá con seguridad privada ni se separará de su público por esta situación (Foto: Archivo/Cuartoscuro.com)

“Yo no me meto con nadie y según yo, no tengo enemigos, pero ya comenzamos a investigar con algunas personas que trabajan para esta red aquí en México, para checar de donde podrían venir estas amenazas para estar alertas”, dijo Cepi.

Por el momento no piensa realizar una denuncia formal, pues espera que con la denuncia pública la persona detrás de la cuenta de TikTok que lo amenazó deje a él y a su familia tranquilos y que no pase de ser un simple susto.

Aunado a ello declaró que no piensa deja de ser igual de cercano que ha sido siempre con sus seguidores y tampoco contratará seguridad privada porque “no tenemos el dinero, ni tenemos la necesidad, ya que nosotros sentimos que la misma gente nos cuida y así ha sido de toda la vida, desde que mi padre comenzó en este medio”, comentó.

