Por qué Chabelo y Cepillín no se llevaban bien

Chabelo y Cepillin mantuvieron su enemistad hasta la muerte del payaso, pues pese a que éste comenzó su carrera en televisión junto a López, no pudieron llegar a formar una buena relación (Foto: Cuartoscuro)

Chabelo y Cepillín fueron grandes personajes dentro de los programas de televisión para niños y su relación en un principio fue buena, pero con el paso del tiempo fue evidente que ninguno de los dos quería trabajar con el otro, incluso llegaron a rechazar invitaciones para participar en proyectos con tal de no encontrarse de forma alguna, pero las razones para que esta relación se fracturara nunca fueron claras, sólo se culpó al hermetismo del presentador.

Ricardo González, Cepillín, inició su carrera en la televisión junto a Xavier López, Chabelo, en su programa En familia... con Chabelo, algo que nunca dudó en hacer público y enorgullecerse por haber tenido de compañero a una persona de renombre como López, pues su programa era uno de los más exitosos de Televisa.

Cepillín apareció por primera vez en televisión en "En familia... con Chabelo" (Foto: Twitter/@genteregiatv)

En entrevista, Cepillín aseguró que Chabelo se comportó de muy buena forma con el durante los primeros años de su carrera, pero la relación no prosperó porque Xavier López siempre fue una persona muy hermética que no permitía a muchos acercarse a él en búsqueda de una amistad, lo que habría comenzado a generar roces entre ambos.

“Relación, no ha habido. (...) Chabelo fue el que la regó, (...) yo te puedo decir que conmigo fue muy amable, pero al pasar el tiempo no se pudo dar una amistad como tengo amistad con muchos artistas. Xavier ha sido muy cerrado, es muy hermético, muy él, pero pues es su bronca” dijo ante las cámaras de De Primera Mano.

Y es que años atrás, en 2016, pese a que ya se rumoraba la mala relación entre los artistas, TV Notas publicó una entrevista con una supuesta fuente muy cercana a Cepillín, en la que se aseguraba que López le había quedado mal al “Payasito de la tele” ante una supuesta gira que iban a comenzar y que nunca se pudo llevar a cabo.

Cepillín aseguraba que los roces habían comenzado por culpa de Chabelo y su forma de ser con otros artistas (Foto: Archivo/Cuartoscuro/José María Martínez)

“El señor es muy rajón, había quedado en hacer una gira conmigo y después ya ni me contestó el teléfono ni para darme las gracias”, habría dicho Ricardo, arremetiendo contra Chabelo, a quien habría querido alentar después de que su programa saliera de televisión tras 48 años consecutivos al aire.

Este no había sido el único proyecto que rechazó según la revista, pues las acusaciones en su contra habrían continuado por parte de Cepillín: “Igual haría una obra de teatro, con Maribel Guardia y Carlos Bonavides, y también con ellos se rajó. Entonces, no se va a hacer nada con él, ¡y yo no me voy a quedar esperándolo!”, dijo.

Pese a que esta información no fue desmentida por González, a los pocos días Chabelo participó en un evento por el Día del Niño y se mostró renuente a hablar sobre temas ajenos a él, pero al ser cuestionado sobre su supuesta depresión y los desplantes que le había hecho a Cepillín, contestó: “Él hace sus cosas por su lado y yo por el lado mío”. Agregó que el desconocía haber tenido algún proyecto con el payaso.

Chabelo siempre negó tener una mala relación con Cepillín a pesar de que el "Payasito de la tele" decía lo contrario (Foto: Facebook/Cepillin Tv)

El actor también aseguró que no tenía ningún roce con su compañero y que no tenía problema al trabajar con él, simplemente la gira por la que lo estaban cuestionando “es un proyecto que no conozco”, sentenció, a lo que agregó que él ya había comenzado a hacer planes para la forma en que continuaría con la faceta de Chabelo.

Aunque llegaron a trabajar juntos, ante la muerte de Cepillín el pasado 8 de marzo, Xavier López no reaccionó en redes sociales ni ante medios.

SEGUIR LEYENDO: